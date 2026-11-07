Bahlil Lahadalia Tolak Tuduhan Skandal Penyadapan Listyo Sigit

Bahlil Lahadalia membantah tudingan keterlibatan dalam skandal penyadapan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebut tuduhan tersebut tidak masuk akal dan menyatakan dirinya juga menjadi korban penyadapan ilegal di Maluku.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara tegas membantah tuduhan yang menimpanya atas keterlibatan dalam skandal penyadapan ilegal. Tuduhan ini sempat mengaitkan dirinya dengan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atau yang lebih dikenal dengan singkatan LSP. Penolakan keras ini disampaikan langsung oleh Bahlil untuk membongkar narasi yang dinilai tidak berdasar dan hanya merupakan karangan belaka.

Peristiwa penolakan ini berlangsung pada Sabtu (7/11), saat Bahlil hadir memberikan sambutan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di Provinsi Maluku. Dalam pidatonya di depan para pengurus dan anggota partai yang hadir, ia langsung menyentuh isu kontroversial tersebut. Ia memastikan bahwa publik harus memahami bahwa klaim yang menyebutkan keterlibatannya adalah sebuah kebohongan besar yang tidak memiliki dasar fakta apapun.

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Penyangkalan Mendetail Narasi Rapat

Bahlil Lahadalia menguraikan detail penyangkalannya terkait narasi yang beredar luas di masyarakat dan media sosial. Ia menjelaskan bahwa awalnya ia hanya mendengar berbagai cerita yang disusun tanpa fakta jelas. Cerita tersebut mengklaim bahwa ia telah menggelar rapat dengan para tersangka kasus penyadapan ilegal di kediaman resminya sebagai menteri. Klaim ini menyatakan bahwa pertemuan rahasia itu terjadi tepat tiga jam sebelum operasi penangkapan massal dilakukan oleh aparat hukum.

Pernyataan ini menjadi inti perdebatan karena timing yang sangat dekat dengan operasi penegakan hukum. Namun, Bahlil menekankan bahwa ia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang adanya rencana rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa cerita tentang pertemuan antara dirinya dan para jenderal yang kemudian ditangkap adalah murni imajinasi pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagi Bahlil, narasi ini dibuat hanya untuk menjelek-jelekkan reputasi politisi senior Partai Golkar tersebut.

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Dia Sebut Korban Penyadapan Ilegal

Untuk memperkuat posisinya, Bahlil Lahadalia mengajukan logika sederhana namun kuat bahwa ia juga merupakan korban dari praktik penyadapan tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang menjadi target penyadapan bisa sekaligus menjadi komplotan dalam operasional penyadapan ilegal. Menurut argumen Bahlil, posisi dirinya sebagai korban membuat klaim keterlibatannya dalam merancang atau mengatur operasi penyadapan menjadi sangat tidak masuk akal. Logika ini menjadi pertahanan utama menepis tuduhan bahwa ia berperan di balik layar skandal tersebut.

Ia menegaskan bahwa tuduhan yang menimpanya sebagai pengatur skandal penyadapan adalah sebuah kebodohan besar. Bahlil menyebut bahwa tidak mungkin ia ikut mengatur penyadapan sementara dirinya sendiri sudah menjadi sasaran aktivitas ilegal tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia merasa dirugikan dan menjadi bagian dari korban dalam jaringan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Unsur 'Abuleke' dan Kritik Terhadap Tuduhan

Dalam momentum yang sama, Bahlil menggunakan istilah lokal Maluku, abuleke, untuk menggambarkan isi dari tuduhan tersebut. Ia berulang kali menegaskan bahwa segala klaim yang menyebutkan keterlibatannya adalah abuleke, yang secara harfiah berarti omong kosong atau hal yang sama sekali tidak nyata. Ia menyebut ini sebagai ilmu abuleke yang dipopulerkan oleh pihak-pihak yang mencoba menciptakan sensasi. Bahlil juga menambahkan bahwa tuduhan ini hanyalah sebuah kreativitas belaka dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Menggunakan istilah yang kuat ini, Bahlil mencoba menghancurkan kredibilitas narasi yang sedang berkembang. Ia menganggap upaya menghubungkan dirinya dengan mantan Menteri Investasi dan eks Kapolri tersebut sebagai bentuk kreativitas negatif. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa tuduhan ini sama sekali tidak perlu dipercaya. Bahlil berharap publik dapat melihat fakta dengan mata kepala sendiri dan tidak termakan oleh propaganda tanpa dasar.

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Konteks dan Dampak bagi Partai Golkar

Penyampaian pernyataan keras ini terjadi di tengah konteks yang sensitif bagi Partai Golkar. Sebagai partai besar, reputasi Ketua Umunnya sangat berpengaruh terhadap citra partai secara keseluruhan. Tuduhan keterlibatan dalam skandal hukum seperti penyadapan dapat merusak kepercayaan publik. Dengan membantah secara frontal dan menggunakan logika sebagai korban, Bahlil berusaha menjaga stabilitas internal partai. Acara di Maluku menjadi panggung strategis untuk mengklarifikasi posisi tersebut di hadapan basis partai.

Keberadaan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar menempatkan dirinya di garda depan dalam menangani isu-isu politik panas. Penanganan isu penyadapan ini bukan hanya soal peribadi, tetapi juga menyangkut integritas institusi. Dengan menolak keras tuduhan tersebut, ia juga melindungi struktur partai dari dampak negatif skandal yang melibatkan figur setingkat mantan Kapolri. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa fokus partai tetap pada program kerja dan pelayanan masyarakat, bukan terdistraksi oleh isu hukum yang dipandang tidak berdasar.