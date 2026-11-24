Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan belum memilih antara Sugiono atau Andi Amran Sulaiman sebagai Wakil Presiden. Keputusan final menunggu perkembangan politik menjelang Sidang MPR RI pada 11 Desember 2026.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa partainya masih berada dalam tahap observasi politik dan belum memutuskan dukungan resmi untuk salah satu dari dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut mencakup nama Sugiono dan Andi Amran Sulaiman sebagai pengganti Gibran. Bahlil menginstruksikan seluruh elemen partai untuk terus memantau dinamika politik secara mendalam sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan pada momen yang tepat.

Mekanisme Penentuan Wapres di Sidang MPR

Proses pemilihan Wakil Presiden akan dilaksanakan melalui Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 Desember 2026. Hingga saat ini, pihak Partai Golkar memutuskan untuk tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan sikap resmi karena menunggu eskalasi dan perkembangan situasi politik yang lebih jelas di lapangan. Bahlil Lahadalia menekankan bahwa keputusan politik memerlukan timing atau momen yang strategis agar dapat diterima secara luas oleh berbagai kalangan masyarakat dan partai koalisi.

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Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menyerahkan amplop berisi nama-nama kandidat wakil presiden kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Serah terima dokumen ini terjadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 23 November 2026, melalui Gedung Nusantara IV. Langkah ini menandai fase formal di mana kedua nama tersebut masuk ke dalam daftar resmi kandidat yang akan diundi atau diputuskan oleh anggota MPR RI dalam sidang yang akan datang.

Evaluasi Profil Kandidat oleh Pimpinan Golkar

Bahlil Lahadalia memberikan apresiasi positif terhadap kedua kandidat yang diajukan, menyebut mereka sama-sama layak dan pantas menduduki jabatan nomor dua di eksekutif. Namun, karena keterbatasan jumlah slot yang hanya diperbolehkan untuk satu orang, Partai Golkar memilih pendekatan analitis untuk membandingkan keunggulan masing-masing profil kandidat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dukungan partai akan diberikan kepada figur yang memiliki sinergi terbaik dengan visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

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Khususnya untuk Calon Wakil Presiden Sugiono, Bahlil menyoroti kapasitasnya sebagai kader muda yang memiliki kemampuan teknis tinggi atau teknokrat. Ia juga menilai bahwa Sugiono memiliki pemahaman yang baik mengenai isu-isu strategis geopolitik yang dihadapi negara. Karakteristik ini dianggap relevan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini yang menghadapi tantangan kompleks di arena internasional dan domestik.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden Andi Amran Sulaiman dievaluasi berdasarkan rekam jejak panjangnya dalam pemerintahan. Bahlil Lahadalia mengindikasikan bahwa Andi Amran adalah menteri yang berpengalaman karena sudah menjabat selama dua periode. Keunggulannya terletak pada pemahaman mendalam mengenai strategi nasional untuk mendorong swasembada pangan serta kemampuannya dalam mengeksekusi program kerja secara nyata di lapangan. Pengalaman praktis ini dianggap sebagai aset berharga bagi kabinet mendatang.

Dorongan Prestasi dan Pengabdian Negara

Alasan di balik pemilihan kedua nama ini telah disampaikan secara terbuka oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa pertimbangan utama dalam pengajuan ini adalah semata-mata berdasarkan prestasi, pengabdian, dan kesetiaan para kandidat kepada negara. Prabowo Subianto meyakini secara penuh bahwa Sugiono dan Andi Amran Sulaiman memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas kedinasan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa keputusan untuk mengusulkan kedua nama tersebut merupakan inisiatif pribadi yang diambil atas dasar pertimbangannya sendiri. Beliau yakin bahwa baik Sugiono maupun Andi Amran memiliki integritas dan kompetensi yang mumpuni untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan oleh Gibran. Keyakinan ini didasarkan pada track record mereka selama melayani di berbagai pos kunci pemerintahan sebelumnya.

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Dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 24 November 2026, Bahlil Lahadalia kembali mengingatkan bahwa Partai Golkar tidak akan tergesa-gesa. Ia menyatakan bahwa pada saatnya nanti, pasti akan ada keputusan politik yang diambil dengan melihat kondisi yang kondusif. Pendekatan ini menunjukkan strategi politik partai yang berhati-hati untuk menjaga stabilitas koalisi dan dukungan publik menjelang sidang besar di MPR RI.

Kedua kandidat yang diajukan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi agenda pembangunan nasional. Sugiono membawa dimensi teknokrasi dan wawasan geopolitik, sementara Andi Amran Sulaiman membawa pengalaman manajerial dan keberhasilan program ketahanan pangan. Gabungan potensi ini menjadi sorotan utama bagi pengamat politik dan publik umum dalam menantikan hasil akhir dari proses pemilihan Wakil Presiden di Sidang Paripurna MPR RI.

Perkembangan terbaru ini menambah kompleksitas dinamika politik di dalam koalisi pemerintahan. Partai Golkar sebagai salah satu partai koalisi utama memiliki peran strategis dalam menentukan arah kepemimpinan eksekutif. Keputusan akhir yang akan diambil oleh Bahlil Lahadalia dan pengurus pusat Golkar nantinya akan menjadi indikator penting bagi stabilitas kabinet Prabowo Subianto di masa depan.