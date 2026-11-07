Bahlil Lahadalia Sanggah Isu Rapat Rahasia dan Ancaman Penyadapan Jenderal

Menteri Bahlil Lahadalia membantah kuat kabar pertemuan dengan jenderal Polri sebelum penangkapan. Ia mendesak polisi usut tuntas fitnah yang diklaim mengganggu Golkar.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas membantah kabar bahwa dirinya menjadi target penyadapan yang melibatkan sejumlah jenderal kepolisian. Bahlil mengemukakan hal tersebut pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar di Maluku pada Sabtu, 7 November 2026.

Penolakan Terhadap Isu Rapat Rahasia

Klaim bahwa terjadi pertemuan sekitar tiga jam sebelum jenderal-jenderal Polri ditangkap sedang disuarakan oleh pihak tertentu yang dianggap Bahlil menghembuskan berita palsu. Bahlil dengan keras menolak tuduhan bahwa ia hadir dalam pertemuan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak merasa ada dalam situasi yang digambarkan dalam laporan tersebut. Ia meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas isu ini agar fitnah yang terus dibangun dapat diakhiri. Bahlil menekankan bahwa jika ada yang mengira dirinya terlibat, maka buktikanlah secara hukum.

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Strategi Politik dan Survei Partai Golkar

Bahlil Lahadalia menilai bahwa tuduhan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu posisi politik Partai Golkar. Partai yang dipimpinnya saat ini tengah mengalami kenaikan popularitas yang signifikan berdasarkan survei publik. Data terbaru menunjukkan bahwa Partai Golkar mendapat dukungan suara hingga berkisar antara 10,5 persen hingga 13 persen dalam jajak pendapat terkini. Bahlil berargumen bahwa pihak-pihak tertentu berusaha membangun persepsi negatif dengan mengaitkan partai dengan kasus penyadapan, padahal hal tersebut tidak masuk akal secara logika.

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Kritik Terhadap Penyalahgunaan Demokrasi

Mantan Ketua Umum Golkar ini menyampaikan kekhawatiran serius mengenai dampak sistemik dan terstruktur dari kasus penyadapan ini. Ia mengkritik pihak-pihak yang menggunakan ruang demokrasi secara kebablasan, padahal negara Indonesia adalah negara demokrasi yang harus menjunjung tinggi hukum. Bahlil menyoroti bahwa praktik penyadapan yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah dan militer dapat mengganggu stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Komitmen Terhadap Marwah Partai

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatannya maupun dari perannya dalam Partai Golkar akibat kasus ini. Ia menyatakan bahwa ia akan tetap berjuang untuk membela marwah partai yang sedang mengalami perkembangan positif. Bahlil juga menanyakan logika dari tuduhan bahwa ia bisa mengatur jalannya penyadapan, sementara ia sendiri menjadi target penyadapan. Pernyataan ini menunjukkan keteguhan hatinya untuk melawan narasi negatif yang mencoba melemahkan posisi Partai Golkar di kancah politik nasional.