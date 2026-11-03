Bahlil Lahadalia: Pemangkasan RKAB 2026 Dorong Harga Batu Bara Tembus 154 Dolar

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim strategi pemangkasan RKAB 2026 berhasil menaikkan harga batu bara internasional menjadi 154 dolar per ton serta meningkatkan pendapatan negara.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa kebijakan pemangkasan produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya RKAB tahun 2026 telah berhasil meningkatkan harga komoditas di pasar internasional secara signifikan. Strategi ini diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan global, yang berdampak langsung pada kenaikan harga jual batu bara ke level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir.

Mekanisme Pemangkasan RKAB 2026

Strategi yang diterapkan oleh Bahlil Lahadalia berfokus pada pengendalian kuota RKAB demi memastikan bahwa Indonesia tidak membanjiri pasar dunia dengan volume yang berlebihan. Keputusan ini diambil setelah pemerintah menyadari bahwa kelebihan pasokan justru menekan harga jual ke titik terendah yang merugikan. Dengan membatasi jumlah produksi yang diizinkan, pemerintah dapat mengatur agar harga tetap berada pada level yang menguntungkan bagi negara dan perusahaan tambang.

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Pendekatan ini didasarkan pada prinsip ekonomi dasar di mana penurunan pasokan yang dikombinasikan dengan permintaan yang tetap atau meningkat akan mendorong kenaikan harga. Bahlil menekankan bahwa strategi ini bukan sekadar pengaturan administratif, melainkan alat strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi batu bara Indonesia di tengah persaingan global yang ketat. Tujuannya adalah menghindari penjualan barang strategis dengan harga murah yang dapat mengurangi pendapatan negara secara drastis.

Posisi Bahlil Lahadalia dan Data Konsumsi Global

Bahlil Lahadalia menyajikan data konkret mengenai posisi Indonesia dalam pasar batu bara dunia untuk memperkuat argumen strategisnya. Ia mengungkapkan bahwa total konsumsi batu bara dunia mencapai 8,9 miliar ton per tahun, dengan volume perdagangan global sebesar 1,3 miliar ton. Indonesia memegang porsi pasokan terbesar dalam perdagangan tersebut dengan kontribusi sebesar 540 juta ton, yang setara dengan 43 persen dari suplai batu bara dunia pada tahun 2025.

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Penjelasan detail dari Bahlil Lahadalia selama acara Minerba Convention and Exhibition Convex 2026 di Jiexpo menunjukkan bahwa ketergantungan pasar global terhadap pasokan Indonesia sangat tinggi. Dengan menguasai hampir setengah dari volume perdagangan global, Indonesia memiliki kekuatan signifikan untuk mempengaruhi harga. Bahlil menyatakan bahwa daripada membiarkan harga diatur sepenuhnya oleh pihak asing, pemerintah memilih untuk mengatur pasokan agar mendapatkan harga yang lebih baik bagi negara.

Dampak Nyata terhadap Pendapatan Negara

Kebijakan pemangkasan kuota RKAB telah memberikan dampak langsung terhadap kenaikan harga batu bara, yang tercatat menyentuh level 154 dolar AS per ton untuk kalori 6.333. Kenaikan harga ini terjadi setelah pasokan asal Indonesia dikurangi secara terukur. Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa strategi ini terbukti berhasil mendongkrak pendapatan negara meskipun volume produksi fisik batu bara mengalami koreksi atau penurunan.

Pemerintah mencatat bahwa penerimaan negara bukan pajak PNBP justru mengalami lonjakan setelah kebijakan pengendalian harga tersebut berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan volume produksi tidak serta merta menurunkan pendapatan nasional, melainkan justru meningkatkan efisiensi nilai ekonomi per tonnya. Peningkatan pendapatan ini menjadi bukti bahwa strategi pengendalian pasokan lebih efektif dibandingkan strategi volume tinggi dengan harga rendah yang terjadi sebelumnya.

Update Harga Batu Bara Acuan November 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM resmi menetapkan Harga Batu Bara Acuan HBA untuk periode pertama November 2026 yang menunjukkan kenaikan konsisten. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 409.K/MB.01/MEM.B/2026, harga batu bara mengalami penguatan di tiga kategori kalori utama. Kenaikan ini didorong oleh tingginya permintaan energi di pasar global yang terus meningkat sepanjang akhir tahun.

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HBA untuk kalori tinggi kategori 6.322 kcal/kg GAR ditetapkan sebesar 125,60 dolar AS per ton, naik dari 122,52 dolar AS per ton pada periode kedua Oktober 2026. Untuk kategori kalori sedang kategori I dengan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, harganya naik menjadi 97,85 dolar AS per ton dari sebelumnya 90,60 dolar AS per ton. Kategori kalori rendah kategori II dengan nilai kalor 4.100 kcal/kg/kg GAR naik menjadi 69,28 dolar AS per ton dari 63,45 dolar AS per ton.

Perubahan harga ini mencerminkan keberhasilan strategi yang digagas oleh Bahlil Lahadalia dalam menjaga stabilitas dan peningkatan nilai komoditas strategis Indonesia. Kenaikan harga di berbagai kategori kalori menunjukkan bahwa pasar global merespons positif terhadap kelangkaan pasokan yang disengaja oleh pemerintah. Hal ini memberikan kepastian pendapatan yang lebih baik bagi pelaku industri dan meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan nasional.