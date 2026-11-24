Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada izin tambang emas di Ujung Kulon. Penjelasan ini merespons kekhawatiran konservasi Badak Jawa dan WALHI.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan pernyataan tegas mengenai keberadaan izin pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon pada Senin, 23 November 2026. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah konservasi tersebut. Pernyataan ini diluncurkan untuk meredakan ketegangan publik yang muncul akibat dugaan benturan kepentingan antara pelestarian habitat Badak Jawa dan ekspansi industri mineral.

Klarifikasi Izin Tambang Emas Bahlil

Sebagai jawaban langsung atas pertanyaan mengenai eksplorasi mineral, Bahlil memastikan bahwa hingga saat ini belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun IUP yang diterbitkan untuk kawasan Ujung Kulon. Ia menyatakan dengan keras bahwa izin tersebut tidak akan pernah dikeluarkan di masa mendatang. Bahlil menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah menjaga kawasan konservasi, bukan membukanya untuk aktivitas industri ekstraktif. Ia menambahkan bahwa jika ada pihak yang mencoba menerbitkan izin, ia akan memastikan hal tersebut tidak terjadi.

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Meski menyangkal adanya izin, Bahlil mengakui bahwa wilayah di sekitar Ujung Kulon memiliki potensi cadangan emas berdasarkan pemetaan sumber daya mineral nasional. Ia menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan dalam peta geologi adalah bagian dari proses inventarisasi kekayaan alam. Langkah ini diperlukan agar pemerintah mengetahui lokasi yang memiliki potensi mineral sebelum memutuskan strategi pengelolaannya. Namun, Bahlil menegaskan bahwa kehadiran potensi geologi tersebut tidak serta merta diimbangi dengan penerbitan izin usaha.

Posisi WALHI dan Kontroversi Relokasi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah mengeluarkan pernyataan resmi pada 17 November 2026 yang menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya. Organisasi lingkungan tersebut menganggap wacana relokasi satwa ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi spesies yang hampir punah ini. WALHI juga mempertanyakan dasar ilmiah yang menyatakan bahwa habitat Badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak huni akibat bencana alam.

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Keprihatinan WALHI diperkuat dengan kecurigaan mereka terhadap motif di balik wacana relokasi tersebut. Kelompok konservasi ini mengaitkan rencana pemindahan badak dengan kemungkinan adanya kepentingan ekspansi tambang emas di sekitar kawasan Ujung Kulon. Namun, WALHI mengakui bahwa dugaan adanya benturan kepentingan tersebut saat ini masih berupa kekhawatiran yang perlu diuji lebih lanjut secara independen. Sikap penolakan ini menegaskan bahwa kelompok masyarakat sipil masih bersikeras mempertahankan status quo perlindungan satwa di habitat alaminya.

Kondisi Geologi dan Data Cadangan Emas

Dari sisi ilmu pengetahuan, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menyampaikan bahwa pihaknya belum pernah melakukan eksplorasi atau kajian mendalam mengenai potensi sumber daya mineral di dalam batas Taman Nasional Ujung Kulon. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa hingga kini belum tersedia data resmi yang dapat memastikan besaran cadangan emas yang berada di bawah kawasan konservasi. Tanpa data valid dari eksplorasi, klaim mengenai potensi emas di wilayah tersebut tetap bersifat teoritis dan belum dapat dikuantifikasi.

Perlu dicatat bahwa potensi geologi di sekitar Ujung Kulon tidak dapat disamakan langsung dengan cadangan emas yang terbukti. Kepala Badan Geologi juga menegaskan bahwa belum ada dasar ilmiah yang cukup untuk menyimpulkan bahwa potensi emas di Ujung Kulon setara dengan tambang besar seperti Grasberg di Papua. Perbedaan mendasar antara indikasi geologi, sumber daya mineral, dan cadangan terbukti sangat signifikan dalam konteks pengelolaan tambang. Ketiganya adalah kategori yang berbeda dan tidak bisa dipertukarkan begitu saja dalam perencanaan kebijakan pertambangan.

Konteks Geologi Ekspansi Tambang Cibaliung

Secara geologis, Ujung Kulon terletak di jalur busur magmatik Sunda yang dikenal memiliki potensi pembentukan mineral logam, termasuk emas. Guru Besar Geologi Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Arifudin Idrus, menjelaskan bahwa kawasan Ujung Kulon masih berada dalam jalur sabuk emas tersebut. Salah satu indikatornya adalah keberadaan tambang emas Cibaliung yang dikelola oleh PT Cibaliung Sumber Daya, anak usaha PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam.

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Tambang Cibaliung berlokasi sekitar 20 hingga 25 kilometer dari Taman Nasional Ujung Kulon di kawasan selatan Banten. Wilayah ini memiliki sistem geologi yang memungkinkan terbentuknya mineralisasi emas. Di kawasan Cibitung Pit, sumber daya terukur tercatat mencapai sekitar 1,23 juta ton. Namun, angka tersebut merupakan tonase sumber daya material tambang secara keseluruhan, bukan jumlah emas murni. Fakta ini menjadi contoh konkret bahwa keberadaan deposit mineral di dekat kawasan konservasi tidak serta merta berarti eksploitasi massal emas murni yang siap dieksploitasi.