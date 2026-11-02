Bahlil Lahadalia Melantik 11 Pejabat Kunci Kementerian ESDM di Jakarta

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melantik 11 pejabat eselon I dan II, termasuk Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Dirjen Ketenagalistrikan baru di Jakarta.

Menteri Koordinator bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, telah resmi melantik sebelas pejabat strata eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Upacara pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, pada hari Senin tanggal 2 November 2026.

Perubahan Struktural di Kementerian ESDM

Dalam agenda perubahan struktur kepemimpinan ini, nama Arsyadany Ghana Akmalaputri dipilih untuk menempati jabatan strategis sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Jabatan ini sebelumnya diemban oleh Tri Winarno yang saat ini bertugas sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi (Plt.) Dirjen Ketenagalistrikan. Penggantian ini merupakan bagian dari penataan ulang perangkat menteri di bawah komando Bahlil Lahadalia untuk memastikan kelancaran sektor energi nasional.

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Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya terlihat merapat ke Istana Negara pada sore hari Rabu tanggal 29 Oktober 2026, kini fokus pada penempatan personel kunci di kementerian energi. Proses pelantikan ini mencakup berbagai posisi vital yang menangani aspek hulu hingga hilir sektor energi dan mineral di Indonesia.

Posisi Baru di Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Agung Kuswardono, yang bergelar S.T., M.K.K.K, resmi diangkat menjadi Direktur Pembinaan Program Minyak Dan Gas Bumi di bawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Bersama dengan dia, Diyan Wahyudi, S.T., M.E., dilantik sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Keduanya akan bertanggung jawab atas pengembangan program dan usaha di sektor hulu migas.

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Sugiarto, S.T., M.T., juga menerima penugasan penting sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi. Sementara itu, Harris, S.T., M.T., dipercaya untuk memimpin sebagai Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Penempatan ini menandakan peremajaan kepemimpinan di divisi teknis utama ESDM.

Posisi Strategis Energi Baru dan Inspektorat

Di sisi lain, Ariana Soemanto, S.T., M.T., dilantik menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Selain itu, Bobby Irawan, S.E., M.Si., ditunjuk sebagai Inspektur III di lingkungan Inspektorat Jenderal. Posisi ini penting untuk menjaga integritas dan pengawasan internal di seluruh unit kerja kementerian.

Tiga nama lain juga resmi dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan kunci. Dr. Ir. Hendra Gunawan ditugaskan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral. R.R. Nur Widyasari, S.H., M.H., dilantik sebagai Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Tri Winarno mengonfirmasi bahwa pelantikan Dirjen Ketenagalistrikan dan pejabat lain dilakukan bersamaan, meskipun ia hanya mengingat satu nama Dirjen dalam keterangannya.