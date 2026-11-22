Bahlil Lahadalia memastikan partai koalisi dan Presiden Prabowo Subianto akan bertemu sebelum 25 November 2026 untuk membahas dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa sejumlah nama telah mulai menjadi pilihan utama partai-partai politik dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menjelaskan bahwa partai-partai politik koalisi sedang dalam proses persiapan untuk pertemuan penting dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pertemuan strategis ini dijadwalkan akan dilaksanakan sebelum tanggal 25 November 2026, dengan tujuan utama untuk membahas dua nama kandidat wakil presiden yang nantinya akan diajukan secara resmi kepada MPR.

Mekanisme Penentuan Calon Wakil Presiden

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kepastian mengenai waktu pertemuan antara partai koalisi dengan Presiden Prabowo Subianto akan segera diumumkan oleh pihaknya. Dalam pernyataannya yang disampaikan pada Minggu pagi, 22 November 2026, Bahlil menyatakan bahwa meskipun rencana pertemuan sudah ada, konfirmasi resmi akan disampaikan pada hari itu atau hari berikutnya. Namun, yang menjadi poin penting adalah adanya komitmen kuat untuk mengadakan pertemuan tersebut sebelum batas waktu tanggal 25 November, guna membahas proses penyusunan daftar dua nama kandidat wakil presiden.

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Proses pengajuan nama-nama ini akan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR sebagai calon wakil presiden. Bahlil menggarisbawahi bahwa dalam mekanisme ini, partai-partai politik yang mengusung Pilpres 2024 memiliki hak penuh dan wewenang untuk mengusulkan nama-nama kandidat yang mereka anggap layak dan sesuai dengan kesepakatan koalisi. Tahapan ini merupakan bagian integral dari proses demokratis untuk memastikan legitimasi dan dukungan politik yang kuat bagi calon wakil presiden berikutnya.

Posisi Pihak Terkait dan Dinamika Koalisi

Hingga Minggu sore, 22 November 2026, aktivitas signifikan terlihat di kawasan residensial Presiden. Sejumlah kendaraan pejabat pemerintah terlihat berdatangan menuju kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto yang berlokasi di Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kedatangan para pejabat ini mengindikasikan intensitas pembahasan yang tinggi terkait isu kekosongan jabatan wakil presiden yang diakibatkan oleh perubahan status Gibran Rakabuming Raka.

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Pertemuan strategis ini secara resmi digelar di lokasi bernama Padepokan Garuda Yaksa, yang terletak di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Fokus utama diskusi di lokasi tersebut adalah membahas dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dengan cermat. Bahlil Lahadalia kembali menegaskan pentingnya peran partai pengusung dalam Pilpres 2024 sebagai pihak yang memiliki hak strategis untuk mengusulkan nama, sehingga memastikan bahwa kandidat terpilih memiliki basis dukungan politik yang solid di parlemen dan masyarakat.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Konfirmasi dari Ketua Umum Partai Golkar ini memberikan kejelasan mengenai timeline proses pencocokan dan penelitian calon wakil presiden di tingkat nasional. Dengan adanya jaminan pertemuan sebelum tanggal 25 November 2026, proses administrasi dan politis menuju pengusulan nama ke MPR dapat berjalan lebih terstruktur. Hal ini juga menunjukkan kesiapan institusi negara dalam menghadapi transisi kepemimpinan eksekutif di tingkat kedua setelah presiden.

Keputusan akhir mengenai dua nama kandidat tersebut akan menjadi penentu arah politik nasional untuk periode mendatang. Masyarakat dan pengamat politik akan menantikan hasil dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan partai koalisi untuk mengetahui siapa saja nama-nama yang akan diusulkan. Proses ini tidak hanya melibatkan dinamika internal partai, tetapi juga考量 terhadap stabilitas pemerintahan dan kemampuan kandidat dalam menjalankan tugas kenegaraan sebagai wakil presiden.