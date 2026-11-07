Bahlil Lahadalia Ingatkan Somasi Terkait Tuduhan Penyadapan Prabowo

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membantah keterlibatan dalam kasus penyadapan dan melayangkan peringatan hukum kepada pihak yang menyebarkan fitnah. Simak detail klarifikasi lengkapnya di sini.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara tegas membantah setiap spekulasi yang mengaitkan namanya dengan kasus penyadapan yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menegaskan bahwa isu tersebut adalah fitnah yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali dan berpotensi merusak reputasinya.

Pernyataan keras ini disampaikan oleh Bahlil di Ambon pada Sabtu, 7 November 2026, saat ia sedang membuka rapat kerja DPD Partai Golkar di Maluku. Beliau juga mengancam akan mengirimkan somasi resmi dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam jika pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong tersebut tidak segera memberikan klarifikasi.

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Asal Mula Spekulasi Media Sosial

Penyebab munculnya tuduhan ini bermula dari perbincangan di berbagai grup percakapan WhatsApp dan platform media sosial yang mengaitkan Bahlil dengan lokasi Widya Chandra. Spekulasi tersebut menguat setelah dikabarkan bahwa seorang ketua umum partai politik berada di kawasan tersebut beberapa jam sebelum penangkapan tersangka kasus penyadapan oleh Bareskrim Polri.

Bahlil mengonfirmasi bahwa ia sedang membaca kabar tersebut melalui grup-grup WhatsApp pada pagi hari sebelum acara pelantikan pengurus partai di Kota Ambon. Ia menekankan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui sosok ketua umum partai lain yang dimaksud dalam isu tersebut.

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Klarifikasi Korban Penyadapan

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta tokoh politik senior, Bahlil justru menyatakan dirinya merupakan salah satu korban dari jaringan penyadapan ilegal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa alat penyadapan juga digunakan untuk mencuri data komunikasi pribadinya.

Melalui klarifikasi ini, Bahlil menuntut kepolisian untuk melakukan investigasi mendalam dan mengusut tuntas perkara penyadapan negara. Ia meminta agar pihak berwajib mengungkap semua pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk mereka yang menggunakan identitasnya untuk menyebarkan hoaks.

Peringatan Hukum dan Somasi

Bahlil mengeluarkan peringatan keras kepada individu yang telah mencatut namanya dalam narasi penyadapan. Ia menetapkan batas waktu tiga kali dua puluh empat jam bagi mereka yang menyebarkan isu tersebut untuk segera melakukan klarifikasi publik.

Jika peringatan ini diabaikan, Bahlil menyatakan akan menempuh jalur hukum yang ketat. Ia meminta masyarakat untuk tidak sembarangan berbicara tentang isu sensitif yang belum diverifikasi kebenarannya demi menjaga stabilitas dan integritas informasi nasional.

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Respons Sekretaris Jenderal Partai

Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji juga menguatkan sikap partai untuk tidak mempercayai spekulasi tanpa bukti. Ia mengingatkan publik agar hati-hati terhadap narasi yang menyeret tokoh partai besar tanpa verifikasi yang jelas.

M. Sarmuji memberikan contoh pengalaman masa lalu ketika spekulasi penganiayaan terhadap seorang perempuan sempat mengarah pada ketua umum partai besar sebelum terbukti tidak benar. Ia menekankan bahwa isu yang tidak terkonfirmasi harus diabaikan agar tidak menimbulkan kebingungan publik.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang berkembang cepat di media sosial. Partai Golkar memastikan akan terus mendukung proses hukum oleh Bareskrim Polri untuk mengungkap kebenaran di balik jaringan penyadapan negara.

Langkah hukum yang akan ditempuh Bahlil Lahadalia diharapkan dapat memberikan jera bagi pembuat dan penyebar hoaks. Masyarakat diminta menunggu hasil investigasi resmi dari kepolisian sebelum mengambil kesimpulan mengenai keterlibatan tokoh publik manapun.