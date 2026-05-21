Bahlil Lahadalia Berikan Kepastian Regulasi Investasi Hulu Migas di IPA Convex 2026

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin stabilitas aturan dan memberikan relaksasi DHE bagi pelaku usaha hulu migas guna mencapai target produksi 1 juta barel per hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pidatonya di acara The 50th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memberikan jaminan penuh terhadap kepastian regulasi dan iklim investasi bagi seluruh pelaku usaha di sektor hulu minyak dan gas bumi.

Bertempat di ICE BSD, Tangerang, pada Rabu 20 Mei 2026, Bahlil menyampaikan pesan kuat bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak melakukan perubahan aturan secara tiba-tiba atau di tengah jalan yang berpotensi mengganggu stabilitas bisnis migas. Hal ini menjadi krusial mengingat sektor hulu migas memerlukan modal besar dan jangka waktu pengembalian investasi yang lama, sehingga stabilitas hukum menjadi syarat mutlak bagi para investor nasional maupun global.

Bahlil mendesak agar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera mempercepat eksekusi rencana pengembangan lapangan yang telah mendapatkan persetujuan guna mengejar target ambisius produksi minyak nasional sebesar satu juta barel per hari. Selain memberikan jaminan regulasi, Bahlil juga memaparkan performa positif sektor energi terhadap penerimaan negara. Meskipun pasar global sedang mengalami gejolak hebat, kontribusi sektor energi tetap kokoh. Hingga kuartal pertama tahun 2026, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi telah menyentuh angka 40 persen dari target APBN tahun berjalan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama juga tercatat berada di kisaran 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang terjaga di bawah 3 persen. Menurut Bahlil, capaian ini merupakan hasil kerja keras kolektif, terutama dari para pengusaha yang bergerak di bidang hulu migas yang terus berupaya menjaga produksi di tengah berbagai tantangan teknis dan ekonomi yang kompleks. Menghadapi keterbatasan produksi domestik, Pemerintah Indonesia kini tengah mengakselerasi transisi menuju energi alternatif melalui program strategis.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah implementasi program mandatori biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang. Strategi ini dirancang untuk mensubstitusi impor minyak mentah dalam skala besar, yakni ratusan ribu barel per hari, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi fosil dari luar negeri dapat dikurangi secara signifikan.

Bahlil menekankan bahwa arahan Presiden sangat jelas, yaitu mencari alternatif energi yang tidak hanya bergantung pada bahan bakar fosil demi menjaga ketahanan energi nasional dalam jangka panjang serta mengurangi defisit perdagangan akibat impor energi. Terkait aspek keuangan dan ekspor, pemerintah memberikan kebijakan yang lebih fleksibel bagi para pelaku usaha hulu migas. Bahlil memastikan bahwa sektor ini dikecualikan dari rencana aturan penjualan satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus.

Selain itu, terdapat relaksasi signifikan terhadap aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bagi KKKS. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah melakukan pendalaman informasi dan menyadari tingginya biaya yang diperlukan untuk kegiatan eksplorasi. Dengan fleksibilitas penggunaan DHE, diharapkan KKKS memiliki ruang finansial yang lebih luas untuk melakukan eksplorasi lebih dalam guna menemukan cadangan migas baru di wilayah kerja mereka. Bahlil juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara KKKS dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Ia mengingatkan kembali mengenai kewajiban penyerahan hak partisipasi sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah. Menurutnya, manfaat ekonomi dari industri migas harus dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal dan tidak hanya berpusat pada pelaku usaha di Jakarta. Ia mendorong keterlibatan pengusaha lokal yang profesional dalam seluruh rantai pasok industri hulu migas agar terjadi transfer pengetahuan dan pemberdayaan ekonomi daerah yang lebih nyata. Kemitraan yang kuat antara kontraktor global dan pengusaha lokal diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menutup sambutannya, Menteri ESDM menyinggung mengenai situasi geopolitik global yang sangat tidak menentu dan penuh risiko. Konflik yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia, seperti antara Israel, Palestina, dan Lebanon, serta ketegangan antara Rusia dan Ukraina, telah menciptakan ketidakpastian ekonomi yang luar biasa bagi pasar energi. Bahlil menilai bahwa kondisi geoekonomi saat ini membuat arah kebijakan banyak negara menjadi tidak jelas.

Oleh karena itu, penguatan sektor energi domestik melalui optimalisasi hulu migas dan percepatan energi terbarukan menjadi strategi utama Indonesia untuk tetap tangguh di tengah badai geopolitik global yang mengancam stabilitas pasokan dan harga energi dunia





Hulu Migas Investasi Energi Bahlil Lahadalia B50 Biodiesel IPA Convex 2026

