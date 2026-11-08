Bahlil Lahadalia Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Prabowo, MUI Keluarkan Imbauan

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia membantah isu penyadapan Presiden Prabowo dan mengancam hukum. MUI imbangi stabilitas nasional pascaungkapnya kasus tersebut.

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara tegas membantah keterlibatannya dalam skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Isu yang santer beredar di media sosial mengenai keterlibatan para ketua umum partai politik ditanggapi keras oleh Bahlil. Ia menyatakan akan membawa pihak yang menyebarkan isu tersebut ke jalur hukum jika tidak ada bukti yang valid.

Ketum Golkar Bantah dan Ancam Proses Hukum

Menyikapi kabar bahwa dirinya diduga terlibat dalam penyadapan, Bahlil menyangkal seluruh tuduhan tersebut. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa dirinya menjadi salah satu pihak yang juga menjadi sasaran penyadapan. Dalam pidatonya di Maluku pada Sabtu (7/11/2026), ia meminta pembuktian konkret dari pihak yang menuduh.

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Bahlil menegaskan bahwa jika tuduhan tersebut tidak dibuktikan dengan fakta, ia akan mengirimkan somasi dan memproses secara hukum. Ia menyebut tindakan menyebarkan isu tanpa dasar tersebut sangat berbahaya bagi keamanan nasional. Tokoh lain dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga menyatakan ketidakterskaitannya dengan penyebaran isu ini. Doli menganggap hal tersebut sebagai agenda kerdil dari elemen internal partai.

M Sarmuji, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, memberikan konteks historis atas hoaks yang menjerat nama Bahlil. Ia mengingat kasus sebelumnya yang juga mengarah pada spekulasi tak berdasar terhadap ketua partai besar. M Sarmuji menekankan bahwa kebohongan semacam ini bisa merusak reputasi pemimpin partai tanpa alasan yang jelas.

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Vonis Makar dari Kepala BIN dan Panggilan Istana

Ketum BIN M Herindra melaporkan bahwa kasus penyadapan yang melibatkan mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo mengarah pada tindak makar. M Herindra bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (6/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan pandangan bahwa tindakan penyadapan adalah ilegal dan mengancam kedaulatan negara.

Presiden Prabowo Subianto memanggil M Herindra untuk mendapatkan klarifikasi mengenai perkembangan intelijen terkait kasus ini. M Herindra tiba di istana sekitar pukul 13.00 WIB untuk membahas isu keamanan tersebut. Ia tidak merinci detail pembicaraan namun menegaskan posisi BIN bahwa aksi tersebut merupakan kejahatan berat.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menuntut kepolisian untuk membuka kasus ini secara transparan. Ia menekankan bahwa latar belakang pelaku tidak boleh menjadi halangan dalam penegakan hukum. Proses investigasi harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa ada fakta yang disembunyikan dari publik.

Imbauan Stabilitas Nasional dari Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tausiah kebangsaan untuk menjaga kondusivitas berbangsa. Terdapat lima poin imbauan utama kepada seluruh elemen masyarakat. Salah satu poin kuncinya adalah menjaga stabilitas dan mengedepankan musyawarah yang jujur.

MUI meminta umat dan seluruh warga negara untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Situasi nasional saat ini membutuhkan kesatuan untuk menghindari konflik horizontal. Isu penyadapan menjadi momentum penting untuk memperkuat pilar persatuan bangsa.

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Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengonfirmasi bahwa tim khusus Polri sedang mengusut tuntas kasus ini. Ia menjamin proses hukum akan berjalan transparan tanpa ada intervensi yang menutupi fakta. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus melalui saluran resmi kepolisian.

Dampak Sosial dan Prospek Penegakan Hukum Terkini

Skandal ini telah memicu kekhawatiran publik mengenai integritas lembaga negara. Penegakan hukum yang adil terhadap semua pihak, termasuk elite politik, menjadi harapan utama. Proses investigasi yang independen diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya literasi digital di tengah maraknya hoaks. Masyarakat diminta untuk lebih kritis dalam memilah informasi sebelum menyebarkannya. Isu keterlibatan tokoh tinggi dapat merusak stabilitas politik jika tidak ditangani dengan serius.

Ke depan, penegakan hukum akan menjadi fokus utama pemerintah dan DPR. Transparansi proses hukum akan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan skandal ini. Seluruh pihak diharapkan mendukung upaya pemulihan keamanan dan ketertiban nasional.