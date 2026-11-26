Menteri Bahlil Lahadalia membantah klaim hoaks bahwa Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan sebagai wilayah tambang. Pemerintah menjamin kawasan ini tetap dilindungi.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia secara tegas membantah adanya isu yang menyatakan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon telah resmi ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Klarifikasi ini dikeluarkan untuk mengoreksi informasi tidak akurat yang menyebar di berbagai platform digital dan menyebutkan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Berita ANTARA pada Selasa (24/11/2026). Klaim tersebut dinilai sangat menyesatkan publik mengenai status konservasi salah satu situs warisan dunia yang berada di Provinsi Banten.

Penegasan Bahlil Soal Status Kawasan Konservasi

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hingga berita ini ditayangkan, belum ada satupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dalam konferensi pers perdana Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi yang berlangsung pada Senin (23/11/2026), Menteri Bahlil memberikan penjelasan mendalam bahwa tidak akan pernah ada izin yang dikeluarkan untuk kegiatan penambangan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori kawasan konservasi penting.

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Ia juga menambahkan bahwa justru sebaliknya, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga dan melestarikan kawasan tersebut agar kelestarian alamnya tetap terjaga. Pernyataan ini dilansir melalui siaran pers resmi yang dirilis pada Selasa (17/11/2026), yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyangkal setiap narasi yang berusaha menggiring opini publik ke arah yang keliru terkait eksploitasi sumber daya alam di lokasi yang sangat sensitif secara ekologis.

Klarifikasi Regulasi Kementerian ESDM dan Banten

Taman Nasional Ujung Kulon secara jelas tidak termasuk dalam daftar wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan rinci bahwa ketentuan hukum tersebut hanya mencakup sebagian kecil wilayah perairan laut di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, bukan lahan atau hutan daratan utama yang dilindungi.

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Proses penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) ini sebenarnya merupakan proses administratif yang telah berlangsung sejak tahun 2013 berdasarkan usulan resmi dari Pemerintah Provinsi Banten. Penting untuk dipahami secara mendalam bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan merupakan tahap awal rencana tata ruang, yang sama sekali bukan merupakan izin sah atau lampu hijau untuk memulai kegiatan penambangan fisik di lapangan.

Verifikasi Lapangan dan Penolakan Hoaks

Tim inspektur tambang bersama Balai Taman Nasional Ujung Kulon telah melakukan verifikasi langsung dengan menyusuri perairan menggunakan kapal serta memantau kondisi hutan secara menyeluruh melalui drone. Hasil pemeriksaan lapangan yang diumumkan resmi pada Selasa (24/11/2026) menunjukkan fakta bahwa tidak ditemukan aktivitas pertambangan di dalam kawasan konservasi tersebut, mengonfirmasi bahwa klaim hoaks tersebut tidak memiliki dasar kebenaran.

Para pengawas juga menyatakan bahwa kutipan dalam poster yang menuduh Bahlil meresmikan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah tambang tidak ditemukan dalam pernyataan resmi maupun pemberitaan media kredibel manapun. Dengan demikian, klaim bahwa Bahlil meresmikan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah tambang merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks yang harus dilawan dengan penyebaran fakta yang akurat dan terverifikasi.