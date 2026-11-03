Bahlil Lahadalia Atur Prioritas IUP Tambang untuk Pelaku Lokal

Menteri Bahlil Lahadalia usulkan perubahan aturan pertambangan guna memberi prioritas izin usaha kepada pelaku usaha lokal di wilayah penghasil sumber daya alam.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan niat kuat untuk merevisi regulasi usaha pertambangan di Indonesia. Langkah strategis ini dirancang khusus agar pelaku usaha di tingkat daerah mendapatkan kesempatan lebih luas dalam mengelola kekayaan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka sendiri. Perubahan fundamental ini bertujuan menciptakan distribusi manfaat yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan penghasil sumber daya utama.

Reformasi kebijakan ini secara eksplisit diarahkan untuk memperbaiki disparitas akses yang selama ini terjadi. Bahlil menyoroti realitas pahit bahwa meskipun sumber daya mineral dan batu bara tersebar luas di berbagai daerah, dominasi pemegang Izin Usaha Pertambangan atau IUP justru sangat terkonsentrasi. Sebagian besar entitas bisnis yang memegang izin operasional tersebut berkantor pusat di Jakarta, sehingga menggeser pusat pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi menjauh dari akar rumput.

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Mekanisme Prioritas Akses IUP Lokal

Perubahan struktur mekanisme pemberian Izin Usaha Pertambangan menjadi inti dari agenda reformasi ini. Sebelumnya, mekanisme tender tertutup sering kali menjadi penghambat utama bagi masuknya pelaku usaha lokal ke dalam sektor pertambangan yang bernilai tinggi. Pemerintah kini menyiapkan penyesuaian aturan yang memberikan prioritas signifikan kepada sejumlah kelompok usaha daerah untuk mendapatkan akses tersebut.

Prinsip dasar dari revisi ini adalah memastikan bahwa proses hilirisasi dilakukan dengan pendekatan yang berkeadilan. Bahlil menekankan bahwa hak ekonomi masyarakat lokal harus sejalan dengan peningkatan nilai tambah industri. Pemerintah tidak hanya ingin eksploitasi sumber daya berjalan, tetapi juga ingin memastikan bahwa rantai nilai industri benar-benar dinikmati oleh pihak-pihak yang berada di wilayah operasional tambang.

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Perspektif Dirjen Mineral dan Batu Bara

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, memberikan dukungan penuh terhadap arahan ini dengan menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus secara langsung memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Tri menyoroti bahwa saat ini sudah terdapat lebih dari 2.587 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM yang menjadi binaan badan usaha di sektor mineral dan batu bara. Data ini menunjukkan potensi besar yang dapat ditingkatkan jika regulasi lebih mendukung inklusi usaha lokal.

Menurut Tri Winarno, kekayaan mineral dan batu bara harus dikelola untuk memperkuat fundamental industri nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Melalui pemberian prioritas izin bagi pengusaha daerah dan penguatan program pemberdayaan masyarakat, pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat kegiatan pertambangan tidak hanya dinikmati oleh perusahaan modal besar, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah penghasil.

Implementasi Strategi Hilirisasi Berkeadilan

Strategi ini akan segera diimplementasikan melalui berbagai forum dan konferensi industri untuk memastikan sosialisasi yang merata. Bahlil Lahadalia secara resmi memaparkan visi ini saat membuka ajang Mineral dan Batubara Convention Expo atau Minerba Convex 2026 di Jakarta pada Senin (2/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa keseimbangan antara investasi asing dan peran pelaku lokal adalah kunci keberhasilan industri pertambangan masa depan.

Realitas geografis Indonesia menempatkan sumber daya strategis di lokasi yang tersebar. Misalnya, nikel dominan berada di wilayah Sulawesi dan Maluku, sementara batu bara banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Dengan perubahan aturan ini, diharapkan pelaku usaha dari daerah-daerah tersebut dapat berperan lebih aktif. Langkah ini diharapkan dapat mendekatkan nilai ekonomi tambang langsung kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi.

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Reformasi regulasi ini diharapkan dapat mengubah lanskap industri pertambangan Indonesia secara jangka panjang. Dengan memberikan ruang bagi pengusaha lokal, pemerintah yakin dapat mempercepat proses hilirisasi yang inklusif. Hal ini tidak hanya akan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efektif dan adil.