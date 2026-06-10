Bahlil Dukung MBG, Prabowo Tegaskan Komitmen, KemenPUPR Rampungkan 222 Gedung SPPG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari Bahlil Lahadalia dan berbagai kementerian. Bahlil menekankan pentingnya program ini berdasarkan pengalaman pribadi, mengingatkan agar istilah MBG tidak dipelintir.KemenPUPR telah menyelesaikan 222 gedung SPPG di 30 provinsi, sementara Menteri Keuangan menegaskan MBG tidak membebani fiskal. Meski ada tantangan dalam kualitas dan distribusi, antusiasme masyarakat Tinggi, terlihat dari partisipasi pelajar dan manajemen sekolah yang efisien. MBG dilihat sebagai program strategis untuk gizi, pendidikan, dan keadilan sosial nasional.

Makan Bergizi Gratis ( MBG ) menjadi program penting yang digaungkan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar dan kelompok rentan. Program ini yang pertama kali diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto , berhasil menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua Dewan Kehormatan Hipmi, menyatakan dukungan penuh terhadap MBG, mengingat pengalaman pribadinya sebagai mantan anak kurang mampu yang pernah mengalami kelaparan. Ia menekankan bahwaprogram ini mulia dan harus disukseskan bersama, tanpa saling menyalahkan meski ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Bahlil juga mengingatkan agar istilah MBG tidak dipelintir menjadi "Mas Bahlil Ganteng" atau makna lain yang tidak tepat. Dukungannya diikuti dengan pengumuman KemenPUPR yang telah menyelesaikan 222 gedung SPPG di 30 provinsi untuk mendukung layanan gizi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan MBG tidak membebani fiskal negara karena program ini dirancang fleksibel. Kombinasi elemen-elemen tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam merealisasikan program MBG dengan jelas, meski di lapangan masih terdapat tantangan seperti kualitas makanan, ketepatan distribusi, dan tata kelola dapur yang pernah disoroti oleh massa.

Namun antusiasme tetap tinggi, terlihat dari peserta didik yang manis menyantap makanan bergizi, serta部分学校已经能够节省开支用于其他需求。 MBG tidak hanya sekedar memberikan makanan, tetapi juga menjadi strategi pendidikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tetap dapat belajar tanpa rasa lapar, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan. Presiden Prabowo sendiri secara langsung menikmati MBG bersama pelajar di Bali, menegaskan akses pendidikan sebagai prioritas utama program tersebut.

Dengan begitu, MBG dapat dilihat sebagai program multidimensional yang mencakup aspek gizi, pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial, meski implementasinya masih memerlukan perbaikan berkelanjutan dari semua pihak termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat sipil





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Makan Bergizi Gratis MBG Prabowo Subianto Bahlil Lahadalia Kemenpupr

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lagu ‘MBG’ Sarana Efektif Dongkrak Popularitas Bahlil Menuju Pilpres 2029Manuver Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menatap Pilpres 2029 terbilang mantap. Lagu MBG (Mas Bahlil Ganteng) disebut-sebut sebagai salah

Read more »

Bahlil Berpeluang Lawan Prabowo di 2029 Imbas Viral Lagu “Mas Bahlil Ganteng”Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” yang ramai beredar di media social dinilai bukan sekadar tren hiburan. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir

Read more »

Protes Program MBG, Massa MBG Watch Ajak Warga Klaksonkan Kekecewaan di Depan Kantor BGNMassa MBG Watch protes program MBG di depan kantor BGN Jakarta. Mereka ajak pengendara klakson tanda kecewa dan bagikan makanan gratis solidaritas.

Read more »

Bahlil: MBG itu Makan Bergizi Gratis, Jangan Dipelintir 'Mas Bahlil Ganteng'Bahlil meminta singkatan MBG tidak dipelintir. Alasannya, MBG merupakan program yang bagus untuk anak-anak dan rakyat Indonesia.

Read more »