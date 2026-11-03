Bahaya Hasad dalam Khutbah Jumat: Merusak Amal dan Hubungan Sosial

Teks khutbah Jumat menyoroti bahaya penyakit hati hasad yang menghanguskan pahala amal saleh. Penjelasan Imam Al-Ghazali dan hadits Nabi SAW tentang dampak sosial dan spiritual dengki di era digital.

Konteks dakwah kontemporer kini menuntut materi khutbah yang relevan dengan tantangan zaman, terutama mengenai penyakit hati seperti iri hati dan dengki. Perilaku pamer atau flexing yang marak di media sosial menjadi pemicu utama munculnya rasa dengki di kalangan masyarakat modern.

Definisi dan Dampak Hasad dalam Islam

Penyakit hasad dalam Islam bukan sekadar rasa tidak senang melihat keberhasilan orang lain, melainkan sebuah gangguan jiwa yang menggerogoti kualitas amal seseorang. Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hasad adalah ketidaksenangan terhadap nikmat yang diterima orang lain, disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang.

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Dampak dari penyakit hati ini sangat berbahaya karena dapat merusak hubungan sesama manusia, memicu permusuhan, prasangka buruk, dan keretakan hubungan di tengah masyarakat. Hasad dianggap sebagai akar kejahatan pertama yang terjadi baik di langit maupun di bumi, di mana Iblis diusir dari surga karena dengki kepada Nabi Adam.

Peringatan Keras dari Hadits Nabi SAW

Rasulullah SAW memberikan peringatan keras tentang bahaya hasad melalui hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sabda beliau menyatakan bahwa hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, yang berarti ibadah dan amal saleh yang dilakukan selama bertahun-tahun bisa lenyap seketika.

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Al-Quran juga menegaskan larangan ini dalam firman-Nya yang artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Ayat ini menunjukkan bahwa kedengkian memiliki daya rusak yang luar biasa hingga umat diperintahkan memohon perlindungan Allah darinya.

Persiapan Khutbah dan Instruksi Ahmad Zarkasih

Ahmad Zarkasih, Lc., dalam Buku Rukun dan Syarat Sah Khutbah Jumat menjelaskan berbagai ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan khutbah. Penyampaian materi hendaknya dibuat singkat, jelas, dan persuasif, namun tetap memenuhi unsur wajib dan rukun khutbah Jumat sesuai ketentuan syariat.

Materi khutbah mengenai hasad perlu disusun dengan matang agar mampu mengajak jamaah melakukan introspeksi dan membersihkan hati dari iri serta dengki. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadits sebagai dasar argumentasi menjadi kunci agar dakwah diterima dengan baik oleh para jamaah shalat Jumat.

Struktur dan Isi Khutbah Pertama

Khutbah pertama dimulai dengan hamdalah dan shalawat, kemudian beralih pada nasihat takwa. Khatib mengajak jamaah merenungkan bahaya penyakit hati hasad yang dapat menghanguskan pahala amal saleh. Penjelasan tentang definisi hasad dan larangan Allah terhadapnya menjadi inti pesan dalam khutbah ini.

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Pesan Kritis dan Penutup Khutbah

Khutbah kedua melanjutkan dengan pujian kepada Allah dan shalawat, dilanjutkan dengan doa bagi umat Islam. Pesan kritis disampaikan bahwa hasad merayap halus ke dalam kalbu dan dapat runtuhkan fondasi ukhuwah Islamiyah. Jamaah diingatkan untuk memelihara takwa dan menjaga hati dari api cemburu yang pernah menimpa Qabil saat membunuh Habil.