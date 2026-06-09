Bahaya Gempa di Utara Jawa: Java Back-Arc Thrust, Sesar Naik Besar di Bawah Kota Padat

Workshop Advancing Multi-hazard Exposure Information in the Java Trench Region menyoroti kompleksitas sistem sumber gempa di Jawa, yang meliputi zona subduksi selatan dan sesar aktif di daratan. Salah satu struktur kunci adalah Java Back-Arc Thrust yang membentang dari Jakarta ke Surabaya, membahayakan wilayah utara yang selama ini dianggap lebih aman. Pembaruan peta bahaya gempa terus dilakukan berdasarkan temuan baru seperti pemetaan BRIN di Gunung Ciremai. Selain guncangan, bahaya turunan sesar seperti rekahan permukaan tanah juga mengancam infrastruktur. Artikel ini menggariskan pentingnya menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan kuatnya ancaman gempa di seluruh Jawa.

Ilmuwan telah mengingatkan bahwa sebagian besar penduduk di Pulau Jawa , terutama di wilayah utara yang termasuk Jakarta, masih dianggap relatif aman dari risiko gempa besar.

Anggapan itu perlu dikoreksi karena sistem sumber gempa di Jawa lebih kompleks dari yang dipahami masyarakat umum. Selain zona subduksi di selatan Jawa, terdapat juga berbagai sesar aktif di daratan yang berpotensi memicu gempa merusak. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah Java Back-Arc Thrust, sebuah sesar naik besar yang membentang dari Jakarta hingga Surabaya tepat di bawah kawasan padat penduduk di pantura Jawa.

Keberadaan sesar ini berkontribusi terhadap tingkat bahaya gempa di bagian utara Jawa yang selama ini dianggap lebih aman, sehingga ancaman gempa tidak hanya datang dari selatan tetapi juga dari bawah kota-kaya besar di utara. Peta bahaya gempa yang digunakan saat ini terus diperbarui seiring ditemukannya temuan baru. Contohnya, tim BRIN baru-baru melakukan pemetaan rinci di sekitar Gunung Ciremai dan menemukan keberadaan sesar aktif serta perubahan segmentasi pada struktur patahan yang sebelumnya sudah diketahui.

Setiap bukti geologi baru dapat mengubah pemahaman mengenai sumber gempa, yang dampaknya mungkin tidak besar secara regional tetapi signifikan untuk penilaian bahaya di tingkat lokal. Selama ini, gempa bumi sering diasosiasikan dengan guncangan tanah yang merobohkan bangunan. Namun, sesar aktif juga menyimpan bahaya turunan seperti rekahan permukaan tanah, longsor, likuefaksi, dan khususnya rekahan permukaan-kondisi di mana tanah di atas jalur sesar terbelah dan bergeser saat gempa terjadi.

Ancaman ini sering luput dalam perencanaan infrastruktur karena bangunan bisa dirancang lebih tahan terhadap guncangan, tetapi sulit untuk bertahan terhadap pergeseran permukaan tanah mencapai beberapa meter akibat pergerakan sesar. Fasilitas seperti jalan tol, jalur kereta api, bendungan, pipa energi, dan lain-lain dapat mengalami kerusakan serius bahkan lumpuh total jika dibangun tepat di atas jalur sesar aktif. Kesadaran akan kompleksitas sesar aktif di Jawa dan bahaya turunannya perlu ditingkatkan, terutama dalam perencanaan pembangunan guna mengurangi risiko di masa depan





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Gempa Sesar Aktif Java Back-Arc Thrust Zona Subduksi Bahaya Gempa BRIN Gunung Ciremai Rekahan Permukaan Infrastruktur Pulau Jawa

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