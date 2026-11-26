Komjen Herry Heryawan umumkan transformasi Baharkam Polri di Batam, 26 November 2026. Fokus pada pendekatan proaktif dan program sosial untuk masyarakat.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Herry Heryawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis Baharkam Polri Tahun 2026 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis, 26 November 2026. Pembukaan acara ini menandai dimulainya upaya strategis untuk merekonstruksi peran institusi kepolisian dalam konteks keamanan nasional dan sosial masyarakat.

Visi Polisi Bersama Masyarakat dan Astacita

Komjen Herry Heryawan menegaskan bahwa transformasi kelembagaan yang sedang digalakkan oleh Baharkam Polri bertujuan untuk memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. Langkah ini tidak hanya berfokus pada penjagaan keamanan dan ketertiban umum, tetapi juga diperluas cakupannya untuk memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan sosial yang berkembang di kalangan warga.

Also read Di Hari Guru Nasional 2026, Mendikdasmen Umumkan Guru Honorer Bisa Ikut Tes CPNS 2026-2027

Perubahan orientasi Baharkam merupakan implementasi langsung dari visi Kapolri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat. Inisiatif ini juga dirancang untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Astacita Presiden Republik Indonesia, sehingga misi kepolisian selaras dengan prioritas pengembangan bangsa saat ini.

Program Poliran Polidan dan Penguatan Kapasitas

Untuk mewujudkan visi tersebut, Baharkam mengembangkan sejumlah program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, meliputi Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan Polisi Peduli Pendidikan (Polidik). Program-program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan sosial, memperluas akses pelayanan kepolisian, membangun kepercayaan publik, serta mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Advertisement

Selain itu, Herry menekankan bahwa transformasi Baharkam juga menuntut peningkatan kapasitas personel agar mampu menjalankan peran sebagai fasilitator, mediator, dan pemecah masalah di tengah masyarakat. Peran ini tetap harus dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Lima Arah Transformasi dan Pendekatan Gubet Gambut

Mantan Kapolda Riau itu memaparkan lima arah transformasi Baharkam, yakni mengubah manajemen reaktif menjadi antisipatif. Arah kedua adalah menggeser pendekatan berbasis peristiwa menjadi berbasis risiko, serta mengubah orientasi sektoral menjadi kolaborasi lintas fungsi.

Dua arah lainnya adalah menggeser orientasi internal kepolisian menjadi berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan mengubah pengukuran keberhasilan dari sekadar aktivitas menjadi hasil dan dampak nyata. Salah satu implementasi transformasi itu diwujudkan lewat penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis ilmu pengetahuan, data, dan teknologi.

Evaluasi Konkret dan Jangka Panjang

Gubet Gambut mendorong pendekatan prediktif untuk mengidentifikasi wilayah rawan kebakaran serta menentukan langkah pencegahan secara lebih dini dan terarah. Pendekatan tersebut sekaligus mempertegas perubahan pola kerja kepolisian, dari penanganan setelah kejadian menuju pengelolaan risiko dan pencegahan sejak dini.

Advertisement

Herry juga mengingatkan pentingnya keterbukaan institusi terhadap kritik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika masyarakat sebagai bagian dari proses pembaruan organisasi. Ia berharap melalui Rakernis Baharkam Polri 2026, seluruh jajaran kepolisian membangun kesamaan visi dan mampu menerjemahkan arah transformasi ke dalam kebijakan konkret.

Kebijakan tersebut harus dilengkapi dengan sasaran, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang terukur. Keberhasilan tugas kepolisian tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.