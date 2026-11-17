Masyarakat Baduy menolak rencana pindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Kepala Desa Kanekes menegaskan tradisi sakral dan hubungan leluhur menjadi alasan utama penolakan tersebut demi pelestarian alam.

Warga Baduy secara tegas menolak rencana pemerintah untuk memindahkan populasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur. Penolakan ini didasarkan pada tradisi, kepercayaan, dan hubungan sejarah yang telah terjalin selama ribuan tahun antara masyarakat adat dengan satwa endemik tersebut.

Ritual Sakral dan Amanat Leluhur Baduy

Jaro Oom, Kepala Desa Kanekes, menjelaskan bahwa ajaran leluhur mewajibkan warga Baduy menjalankan ritual penyucian di lokasi-lokasi tertentu setiap tiga tahun sekali. Lokasi-lokasi sakral ini meliputi Sanghyang Sirah atau Gunung Honje di Pulau Panaitan, serta Pulau Peucang yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Sekitar 40 hingga 45 orang dari masyarakat Baduy akan berangkat untuk melaksanakan ritual ini sebagai bentuk amanah dari leluhur.

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Menurut Jaro Oom, lembaga adat Baduy menolak keras wacana pemindahan badak jawa karena hal tersebut dianggap mengganggu keseimbangan alam dan tradisi. Relasi antara masyarakat Baduy dan badak jawa telah terjalin sejak masa lalu, di mana dalam kepercayaan mereka, badak jawa dipercaya berasal dari manusia, meski detail asalnya dianggap tabu untuk dibicarakan. Mereka menjalankan ritual rutin untuk melestarikan alam dan satwa, sehingga rencana penggeseran habitat dinilai bertentangan dengan prinsip tersebut.

Dasar Penolakan dan Mitos Badak Jawa

Penolakan ini muncul setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengusulkan pemindahan sebagian populasi badak jawa ke habitat kedua untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam. Namun, masyarakat Baduy memiliki keyakinan lain yang kuat terkait keberadaan badak jawa. Sebagian masyarakat sekitar Ujung Kulon meyakini bahwa jumlah badak jawa di dalam taman nasional akan tetap sekitar 40 ekor, dan angka ini dipercaya tidak akan berkurang hingga akhir zaman.

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Dalam mitologi mereka, badak jawa diyakini sebagai jelmaan putri Raja Galuh yang menolak untuk dipersunting oleh raksasa dari Pulau Panaitan. Masyarakat percaya bahwa siapa pun yang berani menyakiti, melukai, atau membunuh badak akan mendapatkan akibat buruk sepanjang hidupnya. Jaro Oom menekankan bahwa akan ada bahaya yang mengancam ekosistem, pertanian, dan manusia itu sendiri jika ada pihak yang mengusik alam dan satwa di dalamnya.

Peran Akademisi dalam Menjaga Tradisi Lisan

Niduparas Erlang, peneliti tradisi lisan dari Program Doktoral Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, menambahkan dimensi akademis dari penolakan tersebut. Erlang menjelaskan bahwa terdapat mitos dalam masyarakat Baduy bahwa dahulu badak jawa tersebar di kawasan yang mereka diami sebelum merusak ladang dan kemudian dipindahkan ke Ujung Kulon. Hubungan antara keduanya tercermin dalam petatah-petitih tentang sirih pinang, yang memiliki makna simbolik dalam tata cara menghormati tamu.

Petatah-petitih tersebut menggambarkan sirih pinang yang disajikan dengan penuh hormat, di mana badak galak disebutkan berada di bawahnya, menunjukkan kedekatan simbolik. Erlang menegaskan bahwa badak jawa bukan sekadar satwa, melainkan bagian dari identitas dan jejak sejarah dalam tradisi Baduy. Masyarakat Baduy merasa bahwa menjaga dan melindungi Taman Nasional Ujung Kulon beserta seluruh isinya adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga kelestariannya.

Status Hukum dan Dampak Sosial Rencana Pemindahan

Ujung Kulon memiliki status hukum yang sangat kuat sebagai kawasan lindung sejak tahun 1921 dan ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992 karena keanekaragaman hayati yang tinggi. Tanggal 15 Juni 2002 juga menjadi penanda penting dalam sejarah konservasi kawasan ini. Rencana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo menimbulkan sorotan publik yang signifikan, terutama karena mengabaikan perspektif masyarakat adat yang telah lama menjaga kawasan tersebut.

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Meskipun ada kekhawatiran tentang risiko kepunahan akibat bencana alam, bagi masyarakat Baduy, yang terpenting adalah menjaga keutuhan Taman Nasional Ujung Kulon. Badak jawa dianggap memiliki identitas dan jejak sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi mereka. Penolakan ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan batin dan spiritual antara masyarakat adat dengan satwa dilindungi yang menjadi simbol kearifan lokal dan pelestarian alam di Indonesia.