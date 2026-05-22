Badan usaha milik negara khusus ekspor komoditas strategis siap operasionalisasi bertahap

Dalam upaya untuk mendorong ekspor komoditas strategis dan meningkatkan ekspor, pemerintah berencana untuk menjadikan Badan usaha milik negara khusus ekspor komoditas strategis (BUMN Ekspor) sebagai eksportir yang sepenuhnya dimiliki negara. Dimana batasan pungutan ekspor dan bea masuk tetap diberlakukan guna mengoptimalkan pelayanan ekspor.

JAKARTA, KOMPAS -- Badan usaha milik negara khusus ekspor komoditas strategis akan beroperasi secara bertahap hingga mengambil alih penuh peran eksportir , ini termasuk pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik, pungutan ekspor , dan bea masuk .

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah memastikan pungutan ekspor dan bea keluar tetap diberlakukan.

"Tetap jalan. Kan hanya perubahannya itu yang eksportirnya menjadi BUMN ekspor," kata Budi seusai acara sosialisasi kebijakan ekspor satu pintu kepada perwakilan pengusaha di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026) sore. Sosialisasi dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekonomi Ekspor Komoditas Strategis Peran Eksportir Pungutan Ekspor Bea Masuk Badan Usaha Milik Negara Ekspor Komoditas Strategis Negara Ekspor Komoditas Strategis Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danantara Sumberdaya Indonesia Rampok Risiko, Rampalkan Ekspor Komoditas SDA strategisPemerintah berencana menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis (SDA) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor. DSI akan menjalankan tiga peran dan mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal. Kebijakan itu akan diatur melalui PP, dan ekspor komoditas SDA strategis bisa dialihkan sepenuhnya kepada BUMN Ekspor sebelum 31 Desember 2026. Fase peralihan akan berlangsung hingga 31 Desember 2026, sedangkan fase pemberlakuan full akan berlangsung setelahnya. Rohan Hafas menjelaskan tata kelola ekspor jika ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor. fase pemberlakuan penuh, DSI akan mengambil alih sepenuhnya ekspor sejumlah komoditas SDA strategis. Hasil ekspor dalam berbagai bentuk mata uang akan dijadikan devisa negara sepenuhnya, tidak lagi ’parkir’nya di bank-bank luar negeri.

Read more »

BUMN Danantara DSI Mulai Ekspor Sawit-Batu Bara 1 September 2026Pemerintah telah menyiapkan aturan teknis untuk operasional kegiatan ekspor BUMN Khusus Ekspor bentukan Presiden Prabowo Subianto

Read more »

Jalan 1 September, Ini Alur Bisnis Ekspor Batu Bara Lewat BUMN KhususAlur bisnis ekspor batu bara melalui BUMN Khusus Ekspor

Read more »

Raja CPO & Batu Bara Dunia: Ini Alasan Dunia Cemas dengan Aksi Baru RIPresiden RI Prabowo Subianto resmi mengumumkan pembentukan BUMN Khusus Ekspor untuk mengelola ekspor komoditas

Read more »