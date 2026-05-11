Badan Gizi Nasional: Instrumen Politik dan Ambisi Pemenuhan Gizi Nasional

Analisis komprehensif mengenai peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis, mulai dari legitimasi politik, mekanisme operasional SPPG, hingga alokasi anggaran fantastis yang melampaui kementerian besar lainnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) kini telah menjelma menjadi salah satu lembaga paling menonjol dalam struktur pemerintahan saat ini, terutama sejak pemberlakuan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lembaga yang dibentuk sekitar satu setengah tahun yang lalu ini secara konsisten menarik perhatian publik melalui berbagai langkah strategis maupun kontroversi yang mengiringinya. Pada 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka membahas program andalannya ini di hadapan jajaran menterinya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan rasa percaya dirinya terhadap keberhasilan program MBG. Dengan kalkulasi yang cukup sederhana, ia menyatakan bahwa dari sekitar 3 juta penerima manfaat, hanya terdapat 200 orang yang mengalami keracunan.

Hal ini diklaimnya sebagai tingkat keberhasilan mencapai 99,99 persen, sebuah angka yang disambut dengan tepuk tangan oleh para peserta rapat. Meskipun merasa program ini hampir sempurna, Presiden tetap menekankan agar para pelaksana di lapangan tidak cepat berpuas diri dan terus mengejar target nol penyimpangan serta nol kesalahan, meskipun ia mengakui bahwa mencapai hal tersebut bukanlah perkara mudah.

Kehadiran BGN tidak dapat dipisahkan dari konstelasi politik pemilihan umum presiden 2024, di mana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjanjikan distribusi makan gratis sebagai salah satu program unggulan. Program ini dirancang untuk menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari siswa di sekolah, santri di pesantren, hingga bantuan gizi bagi anak balita dan ibu hamil. Visi besarnya adalah mengatasi masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia serta menghapus kemiskinan dari bumi pertiwi.

Secara legalitas, BGN dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) dengan tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Lembaga ini berada langsung di bawah kendali dan bertanggung jawab kepada presiden, dengan kewenangan yang luas mencakup penetapan kebijakan teknis tata kelola hingga penyaluran gizi nasional. Namun, pengamat ilmu politik dari Universitas Udayana, Mirah Mahaswari, menilai bahwa BGN bukan sekadar lembaga teknis, melainkan instrumen politik utama yang digunakan untuk konsolidasi politik, karena keberhasilan program MBG akan sangat menentukan legitimasi politik pemerintahan Prabowo di mata rakyat.

Dari sisi operasional, BGN dipimpin oleh Dadan Hindayana, seorang akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Hal yang cukup menarik perhatian adalah fakta bahwa di antara jajaran pejabat tinggi BGN, tidak ditemukan seorang pun yang memiliki latar belakang spesifik sebagai ahli gizi. Struktur organisasi BGN terdiri dari kepala, wakil, hingga deputi yang mengelola mekanisme distribusi makanan melalui dua kanal utama, yaitu BGN sendiri dan mitra kerja. Mitra tersebut bisa berupa yayasan sosial maupun non-yayasan seperti instansi pemerintah dan perseroan terbatas (PT).

Di tingkat lapangan, operasional dijalankan oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bagi penerima manfaat. BGN memegang kendali penuh dalam menyeleksi siapa saja yang berhak menjadi SPPG, yang memberikan kekuasaan besar bagi lembaga ini dalam menentukan rantai pasokan pangan di berbagai daerah. Salah satu aspek yang paling mencolok dari Badan Gizi Nasional adalah kekuatan finansialnya yang luar biasa.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, BGN pada awalnya memperoleh anggaran sebesar 71 triliun rupiah, yang langsung menempatkannya dalam posisi 10 besar lembaga dengan pendanaan terbanyak. Namun, angka ini kemudian melonjak tajam hingga mencapai 268 triliun rupiah. Dengan alokasi dana yang fantastis tersebut, BGN kini menyandang status sebagai lembaga negara dengan pos pendanaan terbesar, bahkan melampaui anggaran Kementerian Pertahanan serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Besarnya anggaran ini menunjukkan betapa strategisnya posisi BGN dalam agenda pemerintahan, namun di sisi lain, hal ini juga memicu kekhawatiran mengenai pengawasan dan potensi penyalahgunaan dana. Pakar ekonomi dari CELIOS, Isnawati Hidayah, menyebutkan bahwa fleksibilitas pendanaan yang dimiliki BGN sangat longgar, yang meskipun memberikan ruang gerak luas dalam eksekusi kebijakan, tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran di tengah implementasi yang masif.

Meski memiliki dukungan dana yang melimpah dan dukungan politik yang kuat, perjalanan BGN tidak terlepas dari berbagai polemik. Berbagai tajuk pemberitaan sering kali menyoroti kasus keracunan massal yang dialami siswa, perdebatan mengenai komposisi menu makanan, hingga kontroversi terkait proses belanja barang. Kasus keracunan makanan bagi ribuan siswa di beberapa wilayah bahkan menciptakan trauma bagi orang tua, yang kemudian melarang anak-anak mereka mengonsumsi makanan dari program MBG dengan alasan khawatir akan keselamatan nyawa anak mereka.

Tantangan teknis di lapangan seperti standarisasi dapur SPPG dan pengawasan kualitas bahan pangan menjadi ujian nyata bagi BGN. Ke depan, keberhasilan BGN tidak hanya akan diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap atau seberapa banyak porsi makan yang terdistribusi, tetapi dari sejauh mana lembaga ini mampu menjamin keamanan pangan dan benar-benar meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia tanpa mengorbankan keselamatan penerima manfaatnya





