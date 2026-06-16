Badan Gizi Nasional Fokus pada Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional akan memfokuskan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. BGN juga akan melakukan moratorium pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melakukan audit semua dapur.

Badan Gizi Nasional akan memfokuskan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini .

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN melakukan moratorium pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN fokus memperbaiki pengelolaan dapur MBG yang sudah ada, dengan memanfaatkan waktu libur sekolah menjelang tahun ajaran baru 2026/2027 untuk mengevaluasi tata kelola. BGN juga akan memanfaatkan momentum libur sekolah ini untuk menghentikan semua dapur MBG sementara dan melakukan audit semua dapur. Hal ini bertujuan agar ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan lebih baik dan lebih rapi.

Dengan demikian, SPPG yang sudah ada tetap berjalan dan diharapkan begitu masuk tahun ajaran baru, semua dapur MBG itu bisa lebih baik operasionalnya. BGN juga akan melakukan validasi penerima manfaat yang riil di semua wilayah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dapur MBG. Insentif juga akan diubah tidak sama Rp 6 juta, tapi insentif disesuaikan dengan penerima manfaat yang dilayani





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