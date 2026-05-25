Badan Gizi Nasional (BGN) Tindak Tegas Penipuan Jual Beli Titik Dapur SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi masalah penipuan jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Batam, Kepulauan Riau.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi masalah penipuan jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) di Batam, Kepulauan Riau.

Dugaan penipuan ini telah menyebabkan kerugian mencapai Rp400 juta. BGN juga telah mewajibkan SPPG untuk memiliki media sosial untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, BGN juga telah menutup pendaftaran MBG dan memperingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan jual beli titik SPPG. BGN juga telah mengambil tindakan tegas terhadap oknum mitra SPPG yang memanfaatkan modus pura-pura tertipu untuk mendapatkan verifikasi dalam MBG.

BGN juga telah memberikan klarifikasi terkait pembayaran insentif mitra SPPG pada hari libur dan menegaskan prinsip kesiapsiagaan fasilitas untuk program MBG. Selain itu, BGN juga telah menetapkan insentif MBG Rp6 juta per hari secara merata kepada mitra SPPG untuk meningkatkan kualitas MBG. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, juga telah membantah isu adanya polisi aktif di BGN dan menegaskan kepatuhan terhadap putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Badan Gizi Nasional Penipuan Jual Beli Titik Dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BGN Segera Susun Bank Menu, Pengawas Gizi Kini Tak Pusing LagiSebab, jika kurang dari 15 supplier, apalagi hanya satu dua dan disetir oleh Mitra akan disuspend.

Read more »

Badan Gizi Nasional Begini Tanggung Jawab Pelaksanakan Program MBG agar SuksesWakil Kepala Badan Gizi Nasional nanik Sudaryati Deyang menekankan peran Pengawas Gizi dan Jurutama Masak selaku ujung tombak keberhasilan program MBG. Selain itu, masih banyaknya dapur SPPG yang beroperasi dengan ukuran jauh di bawah standar dan bangunan eksisting yang tidak memenuhi petunjuk teknis juga turut menjadi fokus pernan peranan ini.

Read more »

BGN Siapkan Bank Menu untuk Program MBG, Pengawas Gizi Tak Lagi Pusing Susun MenuBGN akan menyusun Bank Menu untuk Program MBG di seluruh Indonesia. Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati juga memperketat standar dapur dan keamanan pangan SPPG.

Read more »

28 Dapur MBG Lampung Disuspend Usai Diduga Tercemar BakteriBadan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di

Read more »