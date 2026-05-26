Badan Gizi Nasional (BGN) Tanggapi Massa Aksi Terkait Mafia Dapur MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi massa aksi yang menuntut penuntutan mafia dapur MBG. Para korban yang berjumlah puluhan orang ini lebih dulu membentangkan spanduk bertuliskan 'Usut Tuntas Mafia Dapur MBG' di depan kantor BGN. Setelah mendengar penjelasan singkat, Sony kemudian mengajak para korban untuk berbicara lebih lanjut di ruang kerjanya. Dalam dialog tersebut, Sony memastikan BGN siap membantu menindaklanjuti laporan apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut.

Para korban yang berjumlah puluhan orang ini lebih dulu membentangkan spanduk bertuliskan 'Usut Tuntas Mafia Dapur MBG' di depan kantor Badan Nasional Gizi (BGN). Mereka datang dari Kabupaten Bandung dan Sumedang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta penjelasan terkait yayasan yang disebut-sebut mengatasnamakan pejabat BGN.

Salah satu koordinator massa, Usep Sarwat, mengaku menjadi korban sebuah yayasan yang menjanjikan keterlibatan dalam program MBG, dengan mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi negara. Usep menjelaskan sempat membangun dapur MBG di kawasan Sukasari setelah diyakinkan oleh pihak yayasan tersebut. Menanggapi hal itu, Sony menegaskan, mekanisme pendaftaran mitra MBG di BGN tidak dilakukan melalui kelompok atau yayasan tertentu. Melainkan dilakukan secara perorangan.

Setelah mendengarkan penjelasan singkat, Sony kemudian mengajak para korban untuk berbicara lebih lanjut di ruang kerjanya. Dalam dialog tersebut, Sony memastikan BGN siap membantu menindaklanjuti laporan apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Menurut Sony, kasus seperti ini harus dibuka terang-benderang agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. BGN juga masih bertugas berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri terkait dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

BGN mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki media sosial untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN mengambil langkah tegas terhadap oknum mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memanfaatkan modus pura-pura tertipu untuk mendapatkan verifikasi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Insiden ini disesalkan internal BGN





Badan Gizi Nasional Begini Tanggung Jawab Pelaksanakan Program MBG agar SuksesWakil Kepala Badan Gizi Nasional nanik Sudaryati Deyang menekankan peran Pengawas Gizi dan Jurutama Masak selaku ujung tombak keberhasilan program MBG. Selain itu, masih banyaknya dapur SPPG yang beroperasi dengan ukuran jauh di bawah standar dan bangunan eksisting yang tidak memenuhi petunjuk teknis juga turut menjadi fokus pernan peranan ini.

BGN Siapkan Bank Menu untuk Program MBG, Pengawas Gizi Tak Lagi Pusing Susun MenuBGN akan menyusun Bank Menu untuk Program MBG di seluruh Indonesia. Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati juga memperketat standar dapur dan keamanan pangan SPPG.

BGN luncurkan aplikasi Reviu Menu MBG untuk guru nilai kualitas MBGBadan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan aplikasi Reviu Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memfasilitasi guru hingga kepala posyandu untuk menilai kualitas ...

Badan Gizi Nasional (BGN) Tindak Tegas Penipuan Jual Beli Titik Dapur SPPGBadan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi masalah penipuan jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Batam, Kepulauan Riau.

