Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Tuntut Setop Pemborosan APBN, Turunkan Harga, Hentikan Militerisme, dan Presiden Prabowo Berhenti Kelak

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI menuntut setop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan terakhir, kelima, menuntut Presiden Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah.

Lima tuntutan akan disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas di Universitas Indonesia (UI) saat demo di Bundaran HI, Menteng , Jakarta Pusat pada Jumat, 12 Juni 2026.

Pertama setop pemborosan APBN, kedua turunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), ketiga hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, keempat hentikan militerisme di ranah sipil, dan terakhir, kelima, menuntut Presiden Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan menilai tuntutan itu juga bagian dari keresahan rakyat pasca naiknya harga-harga kebutuhan.

Selain dari internal UI, BEM UI juga mengundang kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang salah untuk menyuarakan pendapat mereka. Menurut data sementara ada kampus-kampus yang dipastikan ikut serta dalam aksi besok yakni BEM UI dan 15 BEM Fakultas yang ada di UI, BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan dan Semar UI.

Beberapa organisasi dan simpul pergerakan yang ikut konsolidasi nasional di Kampus UI kemarin masih akan memastikan kehadiran dan estimasi massa yang ikut di rapat malam ini





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