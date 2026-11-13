Badan Bank Tanah Sosialisasi Reforma Agraria di Cianjur 13 November 2026

Badan Bank Tanah menggelar sosialisasi reforma agraria di Desa Batulawang, Cianjur, memberikan kepastian hukum bagi 1067 warga atas lahan garapan yang dikelola.

Badan Bank Tanah memperkuat implementasi reforma agraria di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melalui serangkaian sosialisasi intensif yang digelar pada 9 hingga 12 November 2026. Kegiatan strategis ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas lahan garapan masyarakat Desa Batulawang dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi jangka panjang bagi warga setempat.

Strategi Pastikan Hak Lahan Warga

Secrataris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo menegaskan bahwa program ini dijalankan di atas hak pengelolaan lahan (HPL) yang dikelola oleh Badan Bank Tanah. Upaya ini dirancang khusus untuk memastikan masyarakat Desa Batulawang memahami manfaat langsung dari program pemerintah tersebut. "Melalui pelaksanaan program ini, kami ingin memberikan kepastian hukum kepada nasyarakat Desa Batulawang atas lahan garapannya. Semoga ini memberikan manfaat ekonomi yang besar di masa depan," ujar Jarot dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat.

Also read Badan Geologi minta warga pesisir patuhi jarak aman Anak Krakatau

Sosialisasi ini merupakan bagian integral dari strategi redistribusi tanah oleh Badan Bank Tanah. Dalam kurun waktu kegiatan yang berlangsung pada 9-12 November 2026, sebanyak 1067 orang warga dan pemangku kepentingan menghadiri rangkaian kegiatan tersebut. Kehadiran massa yang signifikan ini menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat lokal terhadap inisiatif penataan ulang aset tanah negara.

Dukungan Institusi dan Mandat Pemerintah

Keberhasilan pelaksanaan sosialisasi tidak lepas dari kolaborasi multi-pihak yang solid. Badan Bank Tanah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Pemerintah Daerah Cianjur, forkopimda, serta perangkat Desa Batulawang. Jarot memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari Pemda Cianjur serta Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Cianjur.

Advertisement

Sebagai badan khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, lembaga ini memiliki mandat konstitusional yang jelas. Tugas utamanya meliputi menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta pelaksanaan reforma agraria secara menyeluruh.

Tanggapan Warga dan Dampak Sosial

Dadang, warga Desa Batulawang yang berusia 56 tahun, menyambut positif langkah Badan Bank Tanah. Ia merasa lega karena komunikasi yang dibangun oleh pemerintah berjalan transparan dan tidak bersifat memaksa. "Saya sebagai warga Desa Batulawang, pada khususnya bahwa ada program ini tidak merasa digusur atau ada intervensi atau secara dipaksa. Insya Allah bagi saya sendiri (lahannya) akan dipergunakan atau akan dimanfaatkan semaksimal mungkin," jelas Dadang.

Erwan Herdiawan, warga lain berusia 45 tahun, mengungkapkan bahwa banyak warga awalnya merasa ragu terhadap program reforma agraria di atas HPL. Namun, kehadiran Badan Bank Tanah dalam memberikan penjelasan detail berhasil meruntuhkan keraguan tersebut. Erwan menilai bahwa sosialisasi ini memberikan jawaban atas kekhawatiran masyarakat terkait status dan pemanfaatan lahan garapan mereka.

Sementara itu, Rostika, warga berusia 34 tahun, berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga Desa Batulawang secara signifikan. Ia juga menginginkan agar sistem penggarapan lahan menjadi lebih tertata dan teratur di masa mendatang. Harapan-harapan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi nyata dari kepastian hukum yang diberikan.

Advertisement

Tindak Lanjut dan Harapan Ke Depan

Program ini tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, melainkan menjadi fondasi bagi tahap implementasi redistribusi tanah. Badan Bank Tanah berkomitmen untuk terus memastikan bahwa setiap langkah dalam penataan lahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Fokus utama tetap pada pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Kemudian, Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dan instansi terkait akan melanjutkan proses verifikasi dan validasi data lahan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa distribusi hak pengelolaan dilakukan secara adil dan transparan. Hasil dari proses ini akan menentukan alokasi lahan bagi petani dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Dengan adanya kepastian hukum ini, diharapkan terjadi peningkatan investasi di sektor pertanian dan perdesaan. Masyarakat Desa Batulawang kini memiliki keyakinan yang kuat untuk mengembangkan lahan garapan mereka tanpa rasa takut akan sengketa. Inisiatif Badan Bank Tanah ini menjadi contoh nyata bagaimana negara hadir untuk mensejahterakan rakyat melalui penataan aset tanah yang efektif.