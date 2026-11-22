Badak Jawa kini hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon setelah populasi Vietnam punah. Simak fakta, sejarah, dan upaya konservasi KLHK untuk mencegah kepunahan total spesies ini.

Badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus telah mengalami penurunan populasi yang drastis selama berabad-abad, sehingga kini spesies langka ini hanya bertahan hidup di satu lokasi alami di dunia. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan yang dirilis pada 10 Desember 2024, satwa endemik Indonesia ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Pleistosen sekitar dua juta tahun lalu. Saat ini, seluruh populasi alami badak Jawa terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menjadikannya benteng terakhir bagi kelangsungan hidup spesies yang sangat terancam punah ini.

Sejarah Penyebaran dan Karakteristik Fisik Satwa

Dahulu, wilayah persebaran badak Jawa sangatlah luas, mencakup kawasan India, Myanmar, Thailand, hingga berbagai negara di Asia Tenggara dan bagian barat Pulau Jawa. Satwa herbivora besar ini memiliki kulit berwarna abu-abu dengan lipatan kulit yang menyerupai pelindung tubuh. Keunikan utamanya terletak pada satu cula di bagian hidung, yang umumnya lebih menonjol pada individu jantan dibandingkan betina. Badak ini memakan daun, tunas, dan ranting tumbuhan di habitat hutan tropisnya.

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Perubahan bentang alam akibat aktivitas manusia secara perlahan mengurangi wilayah jelajah satwa ini. Pembukaan hutan untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman telah menyempitkan habitat alami badak Jawa. Selain faktor habitat, perdagangan ilegal juga menjadi ancaman serius. Dalam beberapa kepercayaan pengobatan tradisional Asia, cula badak dipercaya memiliki khasiat tertentu, padahal cula tersebut tersusun dari keratin yang sama seperti rambut dan kuku manusia tanpa bukti ilmiah sebagai obat.

Peran Historis Perlindungan dan Penurunan Populasi

Upaya perlindungan badak Jawa di Indonesia telah dilakukan sejak masa kolonial, di mana satwa ini mendapatkan perlindungan hukum sejak tahun 1931 menurut catatan WWF-Indonesia. Langkah penting lainnya terjadi pada periode 1967 hingga 1968 ketika Profesor Rudolph Schenkel bersama istrinya, Lotte Schenkel, melakukan penelitian intensif di Ujung Kulon. Penelitian tersebut menjadi tonggak awal konservasi WWF di Indonesia dan membantu peneliti memahami perilaku serta persebaran badak Jawa secara lebih mendalam.

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Kondisi badak Jawa di luar Indonesia mulai memburuk pada abad ke-19 akibat kolonialisme dan pengembangan pertanian yang mendorong pembukaan hutan secara besar-besaran. Vietnam menjadi salah satu negara terakhir di luar Indonesia yang masih memiliki populasi badak Jawa. Namun, keberlangsungan hidup satwa tersebut berakhir total setelah individu terakhir di negara itu ditemukan mati akibat perburuan ilegal pada tahun 2010. Sejak saat itu, Indonesia memegang tanggung jawab tunggal atas kelangsungan hidup seluruh spesies badak Jawa di alam liar.

Teknologi Pemantauan dan Ancaman Masa Depan

Kemajuan teknologi telah meningkatkan metode pemantauan populasi badak Jawa dari sekadar penjeakan fisik menjadi penggunaan kamera jebak yang lebih akurat. Salah satu rekaman penting tercatat pada 18 September 2022 pukul 08.29 WIB, ketika seekor anak badak Jawa jantan dengan ID 089.2022 atau LordZac terekam di Blok Cinogar. Satwa muda ini adalah keturunan dari induk bernama Ratu dengan ID 035.2011. Data terbaru juga mencatat kelahiran anak badak dari induk bernama Kasih, yang memperkuat harapan akan regenerasi populasi di habitat aslinya.

Status badak Jawa saat ini menunjukkan risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar. Jumlah individu yang terbatas, persebaran habitat yang sempit, dan ancaman perburuan tetap menjadi faktor risiko utama. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon terus melaksanakan patroli pengamanan, penelitian habitat, serta pengembangan kawasan konservasi. Peraturan perundang-undangan Indonesia secara ketat melarang perburuan dan perdagangan bagian tubuh badak Jawa demi menjaga kelestarian spesies ini dari kepunahan total.