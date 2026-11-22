Badak Jawa kini hanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Dengan populasi yang sangat terbatas, satwa langka ini menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidupnya.

Spesies Badak Jawa yang dianggap sangat langka kini hanya bertahan hidup di satu lokasi di dunia, yaitu di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Selama ribuan tahun, satwa mamalia besar ini memiliki wilayah persebaran yang sangat luas, mencakup wilayah dari India, Myanmar, dan Thailand, hingga berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, akibat kombinasi antara perburuan liar dan kerusakan habitat akibat aktivitas manusia, populasi mereka terus menyusut hingga saat ini.

Badak Jawa dikenal dengan ciri fisik uniknya, yaitu memiliki satu cula pada bagian hidung, kulit berwarna abu-abu, serta lipatan kulit yang menyerupai pelindung tubuh. Meskipun memiliki ukuran tubuh yang besar, keberadaannya di alam liar saat ini sangat sulit ditemukan. Taman Nasional Ujung Kulon menjadi rumah terakhir bagi populasi alami spesies ini sebelum dinyatakan punah di alam liar di wilayah lain.

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Riwayat Persebaran dan Ancaman Kepunahan

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Kehutanan yang dirilis pada 10 Desember 2024, spesies ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Pleistosen atau sekitar dua juta tahun lalu. Dalam perjalanan evolusinya, Badak Jawa berkembang menjadi salah satu mamalia besar yang menghuni kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Keunikan utama spesies ini terletak pada cula tunggal di hidungnya, yang umumnya lebih terlihat pada individu jantan, sementara betina memiliki cula yang sangat kecil atau bahkan tidak terlihat.

Historis persebaran Badak Jawa di Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak hanya ditemukan di Ujung Kulon. Sebelumnya, sejumlah wilayah di Pulau Jawa, terutama kawasan berhutan di bagian barat, pernah menjadi habitat alami satwa ini. Kondisi hutan tropis yang menyediakan sumber makanan dan air yang melimpah membuat Badak Jawa mampu bertahan di berbagai jenis lingkungan sebagai herbivora yang memakan daun, tunas, dan ranting.

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Ancaman besar muncul ketika bentang alam mulai berubah akibat aktivitas manusia. Pembukaan hutan untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman secara perlahan mengurangi wilayah jelajah mereka. Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa kolonialisme dan perkembangan pertanian pada abad ke-19 mendorong pembukaan hutan secara besar-besaran, yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan hidup Badak Jawa di masa lalu.

Sejarah Perlindungan dan Peran Organisasi Konservasi

Upaya perlindungan Badak Jawa di Indonesia telah dilakukan sejak masa pemerintahan kolonial. WWF-Indonesia mencatat bahwa satwa ini telah mendapatkan perlindungan hukum resmi sejak tahun 1931. Setelah periode tersebut, penelitian dan pemantauan populasi dilakukan secara lebih intensif untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini di tengah ancaman yang terus meningkat.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah konservasi terjadi pada tahun 1967 hingga 1968 ketika peneliti Profesor Rudolph Schenkel bersama istrinya, Lotte Schenkel, melakukan penelitian mendalam di kawasan Ujung Kulon. Penelitian tersebut menjadi bagian awal dari upaya konservasi WWF di Indonesia dan membantu para peneliti memahami keberadaan, persebaran, serta perilaku Badak Jawa secara lebih komprehensif.

Pemantauan populasi telah berkembang seiring kemajuan teknologi. Awalnya, petugas hanya mengandalkan jejak kaki untuk melacak keberadaan satwa, namun kini teknologi kamera jebak digunakan secara luas. Hal ini memungkinkan petugas untuk mengamati keberadaan dan perilaku individu secara lebih akurat tanpa mengganggu aktivitas alami mereka di habitat liar.

Status Kelangsungan Hidup dan Konstitusi Populasi

Badak Jawa sempat bertahan di Vietnam sebagai satu-satunya negara terakhir di luar Indonesia yang memiliki populasi alami. Namun, keberadaan satwa tersebut di Vietnam berakhir tragis setelah individu terakhir yang diketahui ditemukan mati akibat perburuan pada tahun 2010. Sejak hilangnya populasi di Vietnam, seluruh spesies Badak Jawa hanya bertahan di Indonesia, tepatnya di Taman Nasional Ujung Kulon.

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Status kelangsungan hidup Badak Jawa saat ini menunjukkan risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar. Faktor-faktor yang membuat kondisinya sangat mengkhawatirkan meliputi jumlah individu yang terbatas, persebaran habitat yang sempit, serta ancaman perburuan yang masih menjadi bahaya laten bagi kelangsungan spesies ini.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon terus menjalankan berbagai upaya perlindungan secara ketat. Langkah-langkah tersebut mencakup patroli pengamanan rutin, pemantauan populasi, penelitian habitat, serta pengembangan kawasan konservasi untuk memastikan keamanan satwa dari ancaman eksternal.

Badak Jawa juga termasuk satwa yang dilindungi secara ketat berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Perburuan dan perdagangan bagian tubuh badak, termasuk cula yang secara keliru dipercaya memiliki khasiat obat, merupakan tindakan yang dilarang keras. Padahal, cula badak tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga ditemukan pada rambut dan kuku manusia, tanpa bukti ilmiah kuat bahwa cula tersebut dapat menyembuhkan penyakit.

Rekaman kamera pengawas terbaru menunjukkan harapan baru bagi konservasi. Anak badak Jawa terekam oleh kamera pengawas di Taman Nasional Ujung Kulon dari induk yang bernama Kasih. Selain itu, anak badak Jawa berjenis kelamin jantan dengan ID 089.2022 (LordZac) terekam pertama kali di Blok Cinogar pada tanggal 18 September 2022 pukul 08.29 WIB dari induk yang bernama RATU dengan ID 035.2011. Rekor kelahiran ini menjadi indikator positif bahwa upaya perlindungan yang dilakukan selama ini mulai memberikan hasil dalam menjaga kelestarian spesies ini.