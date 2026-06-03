Badai Tropis Jangmi Sebabkan 15 Luka, Ribuan RC Listrik, dan Ratusan Penerbangan Dibatalkan di Jepang

Badai tropis Jangmi, yang kini telah diturunkan statusnya dari topan, menimpa Jepang bagian selatan menimbulkan 15 korban luka, pemadaman listrik massal, pembatalan penerbangan, dan ancaman banjir di beberapa prefektur termasuk Tokyo dan Aichi. Pemerintah mengungkapkan 370.000 warga telah dihimbau mengungsi.

Jangmi yang telah diturunkan statusnya dari topan menyebabkan sedikitnya 15 orang terluka di Jepang bagian selatan pada Selasa (02/06/2026). Cuaca buruk juga memicu pemadaman listrik yang berdampak pada ribuan rumah serta pembatalan ratusan penerbangan di berbagai wilayah.

Pemerintah Jepang menyatakan sekitar 370.000 warga di berbagai daerah telah menerima imbauan untuk mengungsi. Wilayah yang terdampak membentang dari Pulau Shikoku di Jepang bagian barat hingga kawasan Tokyo. Hujan deras yang menyertai badai menyebabkan sejumlah sungai meluap di Jepang bagian barat dan timur, termasuk di wilayah Tokyo. Kondisi tersebut meningkatkan risiko banjir di sejumlah kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat.

Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan banjir untuk berbagai wilayah, termasuk Prefektur Aichi yang merupakan salah satu daerah padat penduduk di Jepang tengah serta kawasan Tokyo. Otoritas terus memantau perkembangan cuaca dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan gangguan transportasi. Pengungsian yang dilakukan sebagian warga terkait dengan ancaman banjir dan tanah longsor. Listrik padam di lebih dari 20.000 rumah di prefektur Aichi, Shizuoka, dan Tokyo.

Ratusan penerbangan di bandara Narita dan Haneda dibatalkan, serta layanan kereta api Shinkansen yang beberapa rutenya dihentikan sementara. Panjang total jalan raya yang terputus akibat tanah longsor diperkirakan mencapai puluhan kilometer. Sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah dialihkan atau dibuka sebagai pusat evakuasi. Bantuan darurat, termasuk air bersih dan makanan, telah dikirim ke kawasan-kawasan paling parah.

Pihak berwajib memperingatkan bahwa kondisi bisa memburuk jika hujan terus falling dengan intensitas tinggi. Warga di kawasan rendah diperintahkan untuk tetap waspada dan siap dievakuasi kapan saja. Komandan Satuan Penanggulangan Bencana Nasional Jepang menegaskan bahwa respons terhadap bencana masih berjalan dan koordinasi antar wilayah tetap ketat. Media lokal melaporkan kerusakan pada infrastruktur penting seperti jembatan dan saluran drainase.

Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa yang signifikan di luar 15 orang yang terluka sebelumnya. Pemerintah setempat menilai sistem peringatan dini berjalan dengan baik dan membantu mengurangi casualties. Cuaca开始 pulih di beberapa wilayah pada hari kedua setelah badai, namun prediksi menunjukkan hujan akan terus berlanjut di sebagian besar wilayah Jepang dalam beberapa hari ke depan. Otoritas mengingatkan masyarakat untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu dan mematuhi instruksi evakuasi





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Jangmi Topan Jepang Banjir Pemadaman Listrik Penerbangan Dibatalkan Pengungsian

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