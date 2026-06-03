Badai Tropis Jangmi Melanda Jepang, Gangguan Pada Transportasi dan Aktivitas Bisnis

Badai tropis Jangmi melanda Jepang, membawa angin kencang berkecepatan hingga 90-95 km/jam dan hujan lebat. Badai ini memicu gangguan pada transportasi, aktivitas bisnis, dan pasokan listrik bagi puluhan ribu rumah tangga.

Badai tropis Jangmi melanda Jepang , membawa angin kencang berkecepatan hingga 90-95 km/jam dan hujan lebat. Badai ini memicu gangguan pada transportasi, aktivitas bisnis , dan pasokan listrik bagi puluhan ribu rumah tangga.

Pemerintah setempat telah mengeluarkan imbauan evakuasi bagi ratusan ribu warga di delapan prefektur wilayah barat daya, tengah, dan timur Jepang. Dua maskapai terbesar Jepang, All Nippon Airways dan Japan Airlines, membatalkan hampir 900 penerbangan domestik dan internasional. Gangguan juga terjadi pada layanan kereta cepat Shinkansen di wilayah Kyushu dan sejumlah daerah di Jepang bagian barat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi luas panen padi nasional pada April 2026 sebesar 1,40 juta hektare, turun 0,26 juta hektare atau 15,47 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan luas panen berimbas pada produksi padi, baik dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) maupun Gabah Kering Giling (GKG). Realisasi tingkat inflasi di Indonesia pada Mei 2026 sebesar 0,28 persen secara bulanan, naik dari April 2026 0,13 persen. Lonjakan harga komoditas seperti cabai dan beras jadi salah satu pendorong utama.

Perbedaan suasana Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026), terkait masih berlangsungnya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)





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Badai Tropis Jangmi Jepang Transportasi Aktivitas Bisnis Pasokan Listrik Evakuasi

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