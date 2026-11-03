Bacaan Doa Melihat Kecelakaan dari Tirmidzi dan Bukhari

Panduan lengkap doa melihat kecelakaan dari kitab Tirmidzi, Bukhari, dan al-Qahthani. Pelajari teks Arab, latin, arti, dan faedah untuk menumbuhkan rasa syukur serta perlindungan dari Allah SWT.

Kecelakaan dan musibah adalah peristiwa tak terduga yang harus menjadi pelajaran berharga bagi setiap muslim. Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr dalam karya At-Tabyiin li Da'awatil Mardha wal Mushabiin menegaskan bahwa setiap musibah adalah ketetapan Allah yang mengandung hikmah. Doa-doa yang diajarkan Nabi SAW bukan hanya untuk korban, tetapi juga bagi saksi mata agar hati tetap terhubung dengan Allah.

Doa Perlindungan dari Imam Tirmidzi

Doa pertama yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ini mengajarkan rasa syukur atas keselamatan diri. Teks Arabnya adalah Alhamdulillaahil ladzii 'aafaanii mimmaab talaaka bihi wa faddhalanii 'alaa katsiirin mimman khalaqa tafdhiilaa. Artinya adalah segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan memuliakanku di atas kebanyakan makhluk-Nya. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang mengucapkan doa ini saat melihat musibah, ia tidak akan tertimpa musibah tersebut. Syaikh al-Badr menjelaskan doa ini sebagai bagian dari zikir ketika melihat orang terkena musibah.

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Imam Nawawi dalam Al-Adzkar menambahkan bahwa doa ini hendaknya dibaca dengan suara pelan agar korban tidak tersinggung. Pengecualian berlaku jika musibah itu berupa perbuatan maksiat. Doa ini memperkuat iman dengan mengingatkan bahwa keselamatan adalah nikmat terbesar yang perlu disyukuri. Membacanya secara rutin dapat melindungi diri dari bencana serupa di masa depan.

Dzikir Istraja dari Shahih Muslim

Doa kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah adalah Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun, allaahumma'jurnii fii mushiibatii wa akhlif lii khairan minhaa. Artinya adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah aku pengganti yang lebih baik darinya. Meskipun biasanya diucapkan korban, ulama anjurkan membacanya saat melihat musibah orang lain.

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Syaikh al-Badr dalam At-Tabyiin menjelaskan bahwa kalimat istirja' mengandung pengakuan bahwa segala sesuatu milik Allah. Hal ini membuat hati menjadi tenang dan tidak berputus asa. Membaca doa ini menunjukkan empati dan permohonan agar Allah memberikan ketabahan kepada korban. Ini juga merupakan bentuk perlindungan bagi yang menyaksikan agar hatinya tidak keras.

Doa Nabi Yunus untuk Perlindungan

Doa ketiga diambil dari kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan besar dalam QS. Al-Anbiya' ayat 87. Teksnya adalah Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minadz dzhaalimiin. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Mahasuci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini dapat diamalkan ketika melihat kecelakaan sebagai permohonan perlindungan dari musibah serupa.

Rasulullah SAW dalam Shahih Tirmidzi bersabda bahwa tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini melainkan Allah mengabulkannya. Doa ini mencakup pengakuan atas kelemahan diri di hadapan Allah. Membacanya saat melihat kecelakaan mengingatkan kita akan pentingnya istighfar dan kembali kepada Allah. Ini adalah sarana kuat untuk menghindari bencana yang menimpa orang lain.

Doa Lindung dari Shahih Bukhari

Doa keempat diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Abu Hurairah. Teksnya adalah Allaahumma innii a'uudzu bika min jahdil balaa', wa darakisy syaqaa', wa suu'il qadhaa', wa syamaatatil a'daa'. Artinya adalah Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari bencana berat, kesengsaraan, keputusan buruk, dan kegembiraan musuh. Doa ini mencakup perlindungan dari berbagai bentuk bencana termasuk kecelakaan.

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Syaikh Abdurrazzaq al-Badr dalam Syarah Doa-Doa Pilihan Terbaik menjelaskan faedah doa ini secara mendalam. Doa ini juga memohon agar tidak menjadi bahan celaan orang lain. Membacanya saat melihat musibah orang lain adalah tindakan preventif spiritual. Ini melindungi jiwa dari kecemasan dan ketakutan akan nasib buruk. Doa ini mengikat hati dengan perlindungan Ilahi yang menyeluruh.

Faedah dan Hikmah Mengamalkan Doa

Berdoaa ketika melihat kecelakaan memiliki faedah besar bagi diri sendiri dan orang lain. Pertama, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat keselamatan. Melihat penderitaan orang lain mengingatkan kita akan karunia kesehatan dari Allah. Doa syukur yang diajarkan Nabi SAW membantu hati tetap tenang. Kedua, doa ini memperkuat ikatan emosional dengan umat yang tertimpa bencana. Kita diajarkan untuk bersimpati namun tetap berdzikir. Ketiga, amal ini menjadi pengingat agar lebih giat beribadah. Hal ini mencegah kelalaian hati dari mengingat Allah. Terakhir, doa ini merupakan warisan sunnah yang mustajab untuk dilazimkan. Dengan mengamalkannya, kita berharap mendapat perlindungan Allah SWT secara konsisten. Ini adalah panduan praktis dari ulama terkemuka untuk menjaga keimanan.