Bacaan Ayat Ruqyah Bersihkan Tempat Usaha dari Energi Negatif

Panduan lengkap bacaan ayat ruqyah syariah untuk membersihkan tempat usaha dari energi negatif, mencakup Al-Fatihah dan Ayat Kursi beserta tuntunan ulama.

Banyak pemilik usaha yang mengeluhkan suasana tidak nyaman, dagangan sepi, atau gangguan gaib di ruang bisnis mereka. Untuk mengatasi hal ini, membaca ayat ruqyah menjadi ikhtiar batin membersihkan tempat usaha dari energi negatif. Praktik ini adalah penyembuhan dengan pembacaan ayat Al-Qur'an atau doa kepada Allah sesuai tuntunan Nabi. Ustadz DR. Firanda Andirja menegaskan pentingnya tata cara ruqyah yang benar dalam panduan beliau. Tujuannya agar rezeki tempat usaha kembali berkah dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Persyaratan Ruqyah Syar'iyyah

Praktik ruqyah syariah berbeda dari praktik mistik karena tunduk pada syarat ulama. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tiga syarat ruqyah yang dibolehkan. Pertama, menggunakan firman Allah atau nama dan sifat-Nya. Kedua, dengan bahasa Arab atau makna yang dipahami. Ketiga, meyakini bahwa ruqyah tidak memberi pengaruh dengan sendirinya melainkan atas izin Allah. Muhammad Faizar Hidayatullah dalam bukunya Ruqyah Sihir & Terapinya menegaskan bahwa ruqyah adalah doa memohon pertolongan Allah. Ini bukan kekuatan manusia. Prinsip ini penting agar ruqyah tempat usaha tetap dalam koridor syariat. Hal ini mencegah praktik bergeser menjadi kesyirikan yang diharamkan.

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Pentingnya Membersihkan Tempat Usaha

Membersihkan tempat usaha melalui bacaan ayat ruqyah bukanlah hal asing dalam tradisi Islam. Umat Islam dianjurkan menghadirkan Al-Qur'an di ruang aktivitasnya. Ini termasuk tempat berniaga agar rezeki tambah berkah. Merangkum berbagai sumber, berikut kumpulan bacaan ayat ruqyah untuk membersihkan tempat usaha dari energi negatif. Berikut adalah bacaan-bacaan yang dapat diamalkan untuk membersihkan tempat usaha dari energi negatif. Teksnya lengkap dengan teks Arab, latin, arti, serta sumber dan penjelasannya.

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah adalah induk Al-Qur'an dan bacaan ruqyah paling dasar. Bacaan ini diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Arab: Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm. Al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīn. Ar-raḥmānir-raḥīm. Māliki yaumid-dīn. Iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'īn. Ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm. Ṣirāṭal-lażīna an'amta 'alaihim gairil-magḍūbi 'alaihim wa laḍ-ḍāllīn. Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dikutip dari QS. Al-Fatihah ayat 1 hingga 7.

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Faedah dan Tata Cara Bacaan

Ustadz DR. Firanda Andirja dalam Panduan Tata Cara dan Bacaan Ruqyah Syar'iyyah menempatkan Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah pertama dari Al-Qur'an. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zād al-Ma'ād menyebutkan bahwa Al-Fatihah adalah penawar yang sangat kuat. Beliau sendiri pernah merasakan khasiatnya secara menakjubkan ketika bermukim di Makkah. Untuk membersihkan tempat usaha, Al-Fatihah dapat dibaca berulang-ulang. Lalu ditiupkan ke arah ruangan atau ke air yang akan dipercikkan.

Ayat Kursi

Ayat Kursi adalah ayat paling agung dalam Al-Qur'an. Ayat ini memiliki keutamaan khusus dalam perlindungan tempat. Arab: Allāhu lā ilāha illā huwal-ḥayyul-qayyūm. Lā ta'khudhuhū sinatuw wa lā naum. Lahū mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ. Man dhal-ladhī yasyfa'u 'indahū illā bi-idhnih. Ya'lamu mā baina aidīhim wa mā khalfahum. Wa lā yuḥīṭūna bisyai'im min 'ilmihī illā bimā syā'. Wasi'a kursiyyuhus-samāwāti wal-arḍ. Wa lā ya'ūduhū ḥifẓuhumā. Wa huwal-'aliyyul-aẓīm. Artinya: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dikutip dari QS. Al-Baqarah ayat 255.

Panduan Praktis Pemilik Usaha

Dalam Panduan Tata Cara dan Bacaan Ruqyah Syar'iyyah, Ustadz DR. Firanda Andirja mencantumkan Ayat Kursi sebagai bacaan ruqyah utama setelah Al-Fatihah. Kedua bacaan ini menjadi pondasi utama dalam membersihkan tempat usaha. Pemilik bisnis dapat membacanya dengan khusyuk dan ikhlas. Tujuannya memohon perlindungan Allah SWT dari segala gangguan. Keberkahan usaha datang dari ridho Allah. Doa dan bacaan Al-Qur'an adalah sarana utama mendekatinya. Konsistensi dalam membaca akan membawa ketenangan bagi pelaku usaha.