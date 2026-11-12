Babinkamtibmas Ditahan karena Pelecehan Seksual pada Lady Companion di Mamuju

Polresta Mamuju menahan anggota Polri yang diduga melakukan pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap seorang wanita di tempat karaoke. Tindakan tegas Kapolda Sulbar menegaskan tidak ada yang kebal hukum.

Polresta Mamuju menahan seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memegang jabatan sebagai Babinkamtibmas karena keterlibatannya dalam kasus pelecehan dan penganiayaan seksual. Pelaku yang disebut sebagai oknum tersebut saat ini telah resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian Daerah Sulawesi Barat atau yang dikenal sebagai Polda Sulbar. Penahanan ini dilakukan setelah adanya laporan formal dari korban yang menjadi korban tindak pidana tersebut.

Kronologi Kejadian Pelecehan di Karaoke

Komisaris Besar Ferdyan Indra Fahmi, yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Mamuju, menguraikan urutan kejadian yang terjadi pada hari Kamis, 12 November 2026. Insiden bermula ketika korban, seorang lady companion atau pemandu lagu, sedang berada di dalam sebuah kamar karaoke di Desa Belang-belang, Kecamatan Kaluku. Tiba-tiba, pelaku yang merupakan anggota Polri hadir di ruangan tersebut dan langsung melakukan tindakan pelecehan seksual serta penganiayaan fisik terhadap korban.

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Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kabareskrim, sang pelaku diduga langsung memegang bagian tubuh sensitif dari korban tanpa persetujuan. Rasa tidak nyaman dan ketakutan yang dialami korban membuatnya segera memutuskan untuk melapor langsung kepada pihak kepolisian setempat. Pelaporan cepat dari korban menjadi kunci utama agar proses penegakan hukum dapat segera ditindaklanjuti oleh aparatur penegak hukum di wilayah Mamuju.

Posisi Kapolda dan Penanganan Etika

Komisaris Besar Memo Ardian, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulbar, menegaskan bahwa penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dilakukan secara tegas, transparan, dan berjenjang. Pesan kuat ini disampaikan langsung oleh Bapak Kapolda Sulbar yang menyatakan prinsip bahwa tidak ada satu pun anggota Polri yang kebal hukum. Setiap anggota yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana wajib diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa kecuali.

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Komisaris Besar Memo Ardian juga menambahkan bahwa pertanggungjawaban terhadap anggota Polri tidak hanya berhenti pada proses pidana, tetapi juga mencakup mekanisme Kode Etik Profesi Polri. Hal ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian memiliki sistem pengawasan ganda untuk memastikan integritas para anggotanya. Proses hukum etik akan menjadi bagian dari rangkaian penangan kasus ini setelah proses pidana mencapai tahap tertentu sesuai prosedur.

Dualisme Proses Hukum Pidana dan Etik

Dalam perkara spesifik ini, penyidikan pidana ditangani secara khusus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah Satreskrim Polresta Mamuju. Di sisi lain, penanganan pelanggaran kode etik menjadi kewenangan penuh dari Seksi Profesi dan Keamanan (Propam) Polresta Mamuju. Pemisahan tugas ini dilakukan untuk memastikan bahwa kedua aspek hukum dapat berjalan paralel dan maksimal. Penyidik pidana fokus pada bukti-bukti materiil, sementara Propam fokus pada pelanggaran norma profesi.

Komisaris Besar Memo Ardian menjelaskan bahwa pemberkasan lebih lanjut untuk proses etik direncanakan akan dilaksanakan setelah perkara pidana dinyatakan lengkap atau dalam status P-21. Langkah ini diambil agar kedua proses dapat saling melengkapi tanpa saling mengganggu. Saran hukum dari Bagian Hukum (Bidkum) Polda Sulbar juga akan dilibatkan untuk memastikan kesesuaian dengan mekanisme yang berlaku saat ini.

Sanksi Pidana dan Dampak Kasus

Pelaku saat ini telah disangkakan melanggar Pasal 414 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidana yang mengintai pelaku adalah penjara dengan jangka waktu paling lama sembilan tahun. Pasal yang diterapkan oleh penyidik ini mencerminkan tingkat keparahan tindakan yang dilakukan terhadap korban.

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Kejadian di Desa Belang-belang ini menjadi sorotan penting dalam upaya pembersihan lingkungan kepolisian dari anggota yang melakukan pelanggaran berat. Penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Proses hukum yang berjalan transparan menjadi komitmen utama Polresta Mamuju dan Polda Sulbar dalam menegakkan kebenaran.