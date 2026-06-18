Babak Pembuka Piala Dunia 2026: Kejutan, Drama, dan Bintang Bersinar

Babak pertama fase grup Piala Dunia 2026 menyajikan kejutan dan drama, dengan tim-tim favorit seperti Argentina dan Jerman tampil gemilang, sementara beberapa tim kecil seperti Curacao dan Haiti berjuang keras. Lionel Messi mencetak hat-trick, sementara Cristiano Ronaldo tampil mengecewakan.

Babak pertama pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah usai, dan turnamen ini dimulai dengan sangat gemilang. Meskipun secara teori tidak ada pertandingan yang terlalu menarik dalam format baru yang diperluas ini, namun banyak momen mendebarkan dan tak terduga yang terjadi, dengan semua pemain bintang tampil membela negara masing-masing di panggung terbesar sepak bola .

Yah, hampir semuanya. Jika melihat dari pertandingan-pertandingan pembuka, musim panas ini akan menjadi sajian yang menarik. Kita telah menyaksikan tuan rumah bersama Meksiko dan Amerika Serikat meraih kemenangan telak, Brasil ditahan imbang oleh Maroko, Jerman menghancurkan tim underdog Curacao, Belanda dan Jepang menyuguhkan pertandingan klasik, serta Cape Verde dan Republik Demokratik Kongo masing-masing berhasil menahan Spanyol dan Portugal yang tangguh dengan hasil imbang yang luar biasa.

Dari sudut pandang individu, para bintang top seperti Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Harry Kane membuktikan reputasi mereka dengan masing-masing mencetak dua gol, namun Lionel Messi sekali lagi mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick untuk Argentina sebagai juara bertahan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengalami pertandingan pembuka yang sebaiknya dilupakan.

Sebagai negara terkecil-baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk-yang pernah lolos ke Piala Dunia, Curacao memang sudah diprediksi akan menghadapi tantangan berat setelah diundi untuk berhadapan dengan Jerman, juara empat kali, pada laga pembuka mereka, dan hal itu terbukti benar, karena tim asuhan Dick Advocaat dihancurkan tanpa ampun, kebobolan tujuh gol di Houston. Namun, negara kecil di Karibia ini akan selalu mengingat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano Comenencia dalam turnamen ini, terlepas dari hasil pertandingan mereka melawan Ekuador dan Pantai Gading nantinya.

Panama pasti akan menyesali diri setelah menyia-nyiakan peluang terbaik mereka untuk mengumpulkan poin yang dibutuhkan guna lolos ke babak 32 besar, setelah menelan kekalahan menyakitkan di menit-menit akhir dari Ghana pada laga pembuka mereka, meski sempat memiliki beberapa peluang yang cukup bagus. Akibatnya, tak bisa dipungkiri bahwa perjalanan 'Red Tide' di turnamen ini tampaknya sudah berakhir, mengingat masih ada laga-laga yang jauh lebih berat melawan Kroasia dan Inggris di Grup L. Dilihat dari bahasa tubuh para pemain saat peluit akhir dibunyikan, mereka pun menyadari hal itu.

Sebagai tim ke-48 dan terakhir yang lolos ke turnamen ini, sudah 40 tahun lamanya sejak Irak terakhir kali berlaga di Piala Dunia, dan mereka berani bermimpi setelah Aymen Hussein-yang baru saja menjalani interogasi selama tujuh jam oleh petugas bea cukai AS-membawa timnya menyamakan kedudukan melawan Norwegia di Boston. Namun, mimpi itu hanya bertahan empat menit, karena Erling Haaland memanfaatkan kesalahan kiper untuk mengembalikan keunggulan tim Skandinavia tersebut.

Pada akhirnya, tim asuhan Graham Arnold kurang beruntung karena harus menelan kekalahan 4-1 dalam laga pembuka Grup I mereka, dan segalanya tampaknya tidak akan menjadi lebih mudah, mengingat Prancis akan menjadi lawan berikutnya. Tunisia mungkin saja menduduki peringkat teratas sebagai tim paling kacau di babak pembuka turnamen ini. Di lapangan, mereka mengawali pertandingan dengan cara terburuk yang bisa dibayangkan, yakni menelan kekalahan memalukan 5-1 dari Swedia di Monterrey.

Mereka membiarkan lawan menjauh setelah sempat memperkecil ketertinggalan saat tertinggal dua gol, dan harus menanggung akibat dari beberapa kesalahan fatal. Reaksinya cepat dan tegas; pelatih kepala Sabri Lamouchi dipecat keesokan harinya di tengah pertanyaan mengenai kemampuan kepemimpinannya. Ia mencatatkan sejarah yang tidak diinginkan sebagai manajer pertama yang dipecat begitu awal dalam turnamen ini, dan telah digantikan di bangku cadangan oleh pelatih veteran asal Prancis, Herve Renard.

Kualifikasi Haiti ke Piala Dunia untuk kedua kalinya, 52 tahun setelah penampilan perdana mereka di putaran final, benar-benar sebuah keajaiban, dan mereka tampil cukup baik meskipun harus menelan kekalahan tipis dari Skotlandia dalam laga pembuka Grup C. Sayangnya bagi mereka, itu kemungkinan besar merupakan pertandingan termudah yang harus mereka hadapi, karena Haiti selanjutnya akan berhadapan dengan Brasil sebelum menutup rangkaian pertandingan fase grup mereka melawan Maroko. Dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia, Yordania tampil mengesankan saat menghadapi Austria, dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Ali Olwan-meski pada akhirnya kebobolan dua kali dalam 15 menit terakhir sehingga harus menelan kekalahan pada laga debut mereka.

Ada banyak hal positif yang bisa diapresiasi dari tim asuhan Jamal Sellami, dan mereka seharusnya percaya diri untuk meraih hasil positif saat menghadapi Aljazair pada pertandingan kedua





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