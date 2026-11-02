Azis Sefudin Salurkan Rp203 Juta Bantuan ATENSI untuk Warga Cianjur

Anggota Komisi VIII DPR RI, Azis Sefudin Sefudin, menyalurkan bantuan rehabilitasi sosial ATENSI bernilai Rp203 juta kepada masyarakat rentan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, guna mendukung kemandirian mereka.

Kabupaten Cianjur menjadi lokasi penyaluran resmi program bantuan sosial negara yang bertujuan melindungi kelompok masyarakat paling rentan di Jawa Barat. Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin Sefudin, secara resmi menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dengan total nilai Rp203 juta. Penyerahan dana ini menandai komitmen nyata pemerintah pusat dalam memastikan kesejahteraan sosial tetap menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan aksesibilitas penuh.

Mekanisme Penyaluran Bantuan ATENSI

Program ATENSI ini dirancang khusus untuk memberikan intervensi konkret bagi individu dengan keterbatasan fisik maupun sosial agar dapat kembali beraktivitas secara mandiri. Penyaluran dana dan barang bantuan ini tidak bersifat simbolis, melainkan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi penghambat utama partisipasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Azis Sefudin Sefudin menekankan bahwa program ini adalah wujud keberpihakan institusi legislatif terhadap kelompok marginal yang selama ini sering kali terabaikan dalam berbagai kebijakan publik.

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Detail Barang dan Alat Bantu Aksesibilitas

Daftar bantuan yang diserahkan mencakup berbagai item esensial yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat di Cianjur. Jenis barang yang disalurkan meliputi paket nutrisi untuk menjaga asupan gizi, paket kebersihan diri, perlengkapan dapur lengkap, serta perlengkapan kamar tidur untuk kenyamanan tinggal. Selain kebutuhan material, bantuan juga menyertakan Alat Bantu Dengar (ABD) bagi penyandang tunarungu, kursi roda untuk pengguna difabilitas fisik, tongkat kaki bagi yang mengalami kesulitan berjalan, dan tongkat tuna netra bagi penyandang tunanetra.

Komitmen Negara dan Perlindungan Sosial

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan bahwa kehadiran negara tidak boleh hanya berhenti pada tahap pendataan statistik atau pencatatan administratif semata. Menurut Azis Sefudin Sefudin, perlindungan negara harus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan yang memberikan aksesibilitas setara bagi semua warga. Penyaluran alat bantu seperti ABD dan kursi roda dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan sosial tanpa hambatan fisik yang berarti.

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Dampak Ekonomi dan Kemandirian Penerima

Fungsi sosial warga diharapkan dapat pulih melalui bantuan alat bantu ini sehingga mereka mampu kembali melakukan aktivitas harian tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan perlengkapan rumah tangga juga dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga yang memiliki anggota rentan. Dengan demikian, program rehabilitasi sosial ini tidak hanya membantu kesehatan fisik, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan psikologis masyarakat Cianjur.

Reaksi Penerima Manfaat di Cianjur

Para warga penerima manfaat menyatakan rasa syukur atas kehadiran Azis Sefudin Sefudin yang memastikan alokasi program benar-benar sampai kepada sasaran. Kehadiran Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut memberikan bukti nyata bahwa aspirasi kelompok rentan didengar oleh wakil rakyat di tingkat nasional. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi awal dari peningkatan kualitas hidup mereka di lingkungan komunitas lokal Jawa Barat.