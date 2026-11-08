AZ Alkmaar Curi Kemenangan Dramatis 4-3 dari FC Groningen di Alkmaar

AZ Alkmaar membalikkan keadaan dari kekalahan 1-3 untuk meraih kemenangan 4-3 atas FC Groningen melalui gol Mexx Meerdink dan kesalahan kiper lawan.

Kemenangan dramatis yang tak terduga diraih oleh AZ Alkmaar dalam laga menegangkan melawan FC Groningen di Stadion De Grolsch Veste, Alkmaar. Tim berjulukan Kleur Kleur ini berhasil membalikkan defisit skor dari posisi tertinggal 1-3 menjadi unggul 4-3 di akhir pertandingan pada hari Minggu. Puncak drama terjadi di menit-menit akhir ketika kiper lawan, Etienne Vaessen, melakukan kesalahan fatal yang membuka jalan bagi Mexx Meerdink untuk mencetak gol penentu kemenangan. Prosesi tiga poin penuh ini diakhiri dengan FC Groningen harus bertanding dengan sembilan pemain setelah kartu merah untuk Hans Hateboer.

Mekanisme Comeback AZ dari Defisit Skor 1-3

Awal pertandingan menunjukkan dominasi visual yang dimiliki FC Groningen dalam babak pertama. Kesempatan pertama yang berbahaya justru datang dari pemain tamu, Thom van Bergen, yang tembakan kerasnya membentur mistar gawang AZ. Jacob Ondrejka memanfaatkan bola pantul tersebut dengan sempurna untuk membuka skor menjadi 0-1. Namun, AZ Alkmaar dengan cepat merespons dengan serangan balik yang terstruktur. Peer Koopmeiners meluncurkan umpan terobosan yang akurat menemukan Ro-Zangelo Daal di area penalti. Daal mampu menjaga penguasaan bola sebelum memberikan umpan balik ke Mexx Meerdink yang menyelesaikan serangan indah tersebut dengan mencetak gol seri 1-1.

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AZ tampil lebih kontrol setelah gol penyetaraan, meskipun masih ada momen-momen kritis yang dilewatkan. Tembakan dari Oufkir meleset tipis, sementara kiper Vaessen sempat kebobolan akibat kesalahan koordinasi antara kapten Koopmeiners dan kiper lawan De Busser. Brynjólfur Willumsson memanfaatkan kebingungan pertahanan AZ untuk mengembalikan keunggulan Groningen menjadi 1-2 di awal babak kedua. Skor berubah menjadi 1-3 pada menit ke-54 setelah Van Bergen menyisir bola yang tidak bereaksi dengan baik antara De Busser dan Koopmeiners. Kegagalan Mexx Meerdink mengeksekusi penalti setelah foul oleh Marco Rente membuat tekanan pada AZ meningkat drastis, namun tim ini berhasil bangkit di menit-menit terakhir.

Posisi Pihak Terkait dan Kontroversi Wasit

Kiper Etienne Vaessen menjadi sorotan utama karena perilakunya yang memicu momen penentu kemenangan AZ. Setelah AZ berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 melalui gol Mateo Chávez di 15 menit terakhir, AZ mendapat hukuman penalti setelah Vaessen menjatuhkan Oufkir. Vaessen menerima kartu kuning pertama, namun sikapnya yang terus mengomel kepada wasit Jannick van der Laan menyebabkan ia menerima kartu kuning kedua dalam hitungan menit yang singkat. Marahnya Vaessen mencapai titik puncak ketika ia hampir menyerahkan sarung tangannya kepada officials, namun dicegah oleh rekan satu timnya. Perilaku provokatif ini menghilangkan perlindungan kiper tersebut dan membuka peluang bagi Meerdink.

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Mexx Meerdink, yang sebelumnya gagal mengeksekusi penalti di babak pertama, tampil sebagai pahlawan dengan memanfaatkan kesempatan kedua di titik putih. Tendangannya tidak mampu dihentikan oleh Lovro Stubljar, kiper pengganti yang baru menjalani debutnya, sehingga skor menjadi 4-3 untuk AZ. Di sisi lain, FC Groningen mengalami kerugian besar di menit ke-100 ketika Hans Hateboer melakukan pelanggaran tangan yang ceroboh. Meskipun Oufkir tidak berhasil mengubah penalti tersebut menjadi gol, Hateboer terancam skorsing akibat pelanggaran tersebut. Kombinasi kesalahan teknis dan disiplin diri dari pihak lawan menjadi faktor krusial dalam peralihan nasib laga ini.

Dampak Nyata dan Prosedur Lanjutan Pertandingan

Kemenangan 4-3 ini memberikan dorongan moral yang signifikan bagi AZ Alkmaar di tengah persaingan liga yang ketat. Secara statistik, AZ berhasil mengubah momentum pertandingan dari tim yang hampir kehilangan pertandingan menjadi pemenang yang agresif. Gol-gol yang dicetak oleh Mexx Meerdink, Oufkir, dan Mateo Chávez menunjukkan kualitas serangan yang variatif, mulai dari eksekusi titik putih, umpan tumit, hingga serangan terorganisir. Kelemahan pertahanan Groningen yang sering kebobolan akibat kesalahan koordinasi individu menjadi celah yang dimanfaatkan oleh AZ dengan efektif.

Dampak jangka panjang dari laga ini mencakup implikasi disiplin untuk pemain FC Groningen. Hans Hateboer, bek berpengalaman, kini berada dalam risiko hukuman skorsing akibat pelanggaran tangan di menit-menit akhir yang hampir saja mengubah hasil akhir. Bagi AZ Alkmaar, kemenangan ini memperkuat posisi mereka di klasemen dengan menunjukkan mentalitas juang yang tinggi. Tim berhasil bangkit dari jurang kekalahan dengan memanfaatkan kesalahan lawan, sebuah pola permainan yang sering menjadi pembeda antara tim yang konsisten dengan yang fluktuatif. Laga ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kedua pelatih dalam strategi bertahan dan menyerang di pertandingan berikutnya.