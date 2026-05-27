Ayu Ting Ting Buka Suara Soal Kabar Kedekatannya dengan Kevin Gusnadi

Ayu Ting Ting membuka suara soal kabar kedekatannya dengan sosok politisi muda Muhammad Kevin Gusnadi. Ia menegaskan bahwa membuka hati untuk orang baru bukan sesuatu yang salah dan percaya urusan jodoh sudah diatur Tuhan.

Ayu Ting Ting membuka suara soal kabar kedekatan nya dengan sosok politisi muda Muhammad Kevin Gusnadi . Kabar kedekatan mereka ramai dibahas setelah keduanya kepergok bergandengan tangan di bioskop.

Tak hanya itu, keduanya juga disebut sempat jogging bersama hingga Kevin hadir dalam acara keluarga Ayu. Kedekatan tersebut membuat banyak orang penasaran, termasuk soal kemungkinan Ayu Ting Ting kembali menikah tahun ini. Ayu menegaskan, membuka hati untuk orang baru bukan sesuatu yang salah. Setelah berbagai pengalaman asmara yang pernah dilalui, ibu satu anak itu merasa setiap orang berhak memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk kembali bahagia.

"Yang jelas maksudnya ya lagi dekat kan enggak ada salahnya gitu kan," ungkap Ayu Ting Ting tersenyum. Meski dikabarkan semakin dekat dengan Kevin Gusnadi, Ayu mengaku belum ingin terburu-buru mengambil keputusan besar terkait hubungan mereka. Saat ini, ia memilih menikmati proses perkenalan secara perlahan.

"Pokoknya doain aja, jalanin aja, menikmati dulu, senang dulu, tidak mau terburu-buru gitu. Masih saling mengenal satu sama lain," beber Ayu Ting Ting. Ayu juga percaya urusan jodoh sudah diatur Tuhan. Karena itu, ia tak ingin terlalu memaksakan target soal pernikahan.

"Kan semuanya sudah direncanakan sama Yang Maha Kuasa. Jadi ikutin aja mau ke mana," kata Ayu Ting Ting. Meski baru sebatas teman dekat, Ayu mengaku sudah mengenalkan Kevin kepada keluarganya. Momen itu terjadi saat keluarganya menggelar acara aqiqah anak dari sang adik, Assyifa Nuraini.

"Udah (dikenalin), kebetulan kan kemarin ada acara di rumah. Jadi ya aku undang, alhamdulillah dianya bisa," terang Ayu Ting Ting. Keputusan Ayu untuk kembali membuka hati rupanya mendapat dukungan penuh dari para sahabat. Mereka disebut terus mendoakan agar Ayu mendapatkan pasangan terbaik. Penulis : Supriyant





TabloidBintang / 🏆 17. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ayu Ting Ting Kevin Gusnadi Kabar Kedekatan Pernikahan Jodoh

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ayu Ting Ting Akui Dekat dengan Kader Partai Nasdem, Keluarga Beri Lampu HijauAyu Ting Ting membenarkan status hubungan mereka saat ini sebagai teman dekat dengan Kevin Gusnadi.

Read more »

Makin Mesra, Kevin Gusnadi Ikut Jadi Panitia Kurban di Rumah Ayu Ting TingKevin Gusnadi ikut menjadi panitia kurban dan membaur dengan keluarga Ayu Ting Ting di Depok.

Read more »

Ayu Ting Ting Akui Dekat dengan Kevin Gusnadi, Buka Hati Lagi Setelah PerceraianPenyanyi Ayu Ting Ting mengungkap kedekatannya dengan Kevin Gusnadi, menjelaskan proses memulai kembali hubungan setelah menceraikan mantan suaminya pada 2014, serta reaksi publik terhadap langkah barunya.

Read more »

Kevin Gusnadi dan Ayu Ting Ting Punya Hubungan Spesial, Dikonfirmasi Saat Lebaran Idul AdhaKedekatan Kevin Gusnadi dan Ayu Ting Ting dikonfirmasi saat momen Lebaran Idul Adha. Kevin datang ke rumah Ayu di Depok untuk bersilaturahmi dan ikut sesi foto bareng keluarga. Ayu tidak mau memastikan rencana pernikahan tahun depan, hanya minta didoakan yang terbaik. Ayu mengenal Kevin dari jaringan pertemanan, Kevin adalah seorang politisi.

Read more »