Ayok Sukamto dari Jember, Jawa Timur, menjadi warga negara Indonesia pertama yang ditetapkan sebagai tawanan perang oleh pemerintah Ukraina setelah bergabung dengan pasukan Rusia.

Ayok Sukamto, warga Dusun Wunguan, Desa Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi ditetapkan sebagai tawanan perang oleh Pemerintah Ukraina. Pria berusia 49 tahun ini diketahui bergabung dengan militer Rusia sebagai pekerja kontrak sukarelawan. Ia resmi bergabung dengan pasukan tersebut pada akhir Juli 2026.

Identitas Lengkap dan Riwayat Pindah Profesi

Pemerintah Ukraina mengonfirmasi penangkapan Ayok Sukamto sebagai tawanan perang dalam konflik yang sedang berlangsung. Ia dikenal sebagai penduduk asli Dusun Wunguan, Desa Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penetapan status tawanan perang ini menandai momen historis di mana ia menjadi orang Indonesia pertama yang ditangkap oleh pasukan Ukraina dalam perang melawan Rusia.

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Sebelum memutuskan untuk meninggalkan Indonesia, Ayok Sukamto berprofesi sebagai pengusaha genteng. Bisnis tersebut ia jalankan dengan sukses karena mayoritas warga di Dusun Wunguan memang bekerja di sektor pembuatan genteng. Namun, kondisi berubah ketika bahan baku untuk produksi genteng menjadi sulit didapatkan. Akibat kesulitan pasokan bahan ini, ia akhirnya memutuskan untuk beralih profesi.

Keputusan untuk mengubah jalan kariernya membuatnya memilih menjadi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sebelum tujuan akhirnya ke Eropa, ia pertama kali bekerja ke benua Afrika. Informasi mengenai jenis pekerjaan spesifik yang dilakukannya di Afrika tersebut masih belum terungkap secara jelas.

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Konfirmasi Tetangga dan Awal Mula Pengetahuan Keluarga

Hal-hal tersebut dikonfirmasi oleh Much. Zaini Toha, Ketua RT 03, RW 04 Dusun Wunguan. Much. Zaini Toha menyatakan bahwa Ayok Sukamto adalah warga desa mereka dan kelahiran asli Dusun Wunguan, Desa/Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Ketua RT 03, RW 04 Dusun Wunguan ini juga mengonfirmasi riwayat perjalanan hidup Ayok yang berpindah-pindah pekerjaan.

Menurut Much. Zaini Toha, Ayok pulang ke Indonesia setelah bekerja di Afrika selama kurang lebih 1 hingga 2 tahun. Setelah短暂的 pulang ke tanah air, ia kembali bekerja ke luar negeri. Ketua RT 03, RW 04 Dusun Wunguan mengakui bahwa ia sendiri tidak mengetahui tujuan negara mana yang menjadi tempat kerja berikutnya setelah masa cuti di Indonesia berakhir.

Keluarga dan kerabat Ayok Sukamto baru menyadari bahwa pria tersebut menjadi tawanan perang setelah melihat rekaman video di media sosial. Selain itu, kejelasan statusnya juga dikonfirmasi melalui pesan rekaman suara yang dibawakan oleh jurnalis media asing dari Jepang. Jurnalis tersebut bertugas menyampaikan pesan rekaman suara Ayok untuk disampaikan langsung kepada keluarganya di Dusun Wunguan.