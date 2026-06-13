Ayam Goreng Kleco Jakarta: Bawa Cita Rasa Legendaris Solo ke Ibu Kota

Ayam Goreng Kleco Jakarta membuka cabang pertama di Ibu Kota, menawarkan kelezatan ayam kampung gurih dan bacem yang empuk. Restoran ini menarik perhatian dengan reputasi legendaris asal Solo, Jawa Tengah.

Ayam Goreng Kleco Jakarta membawa cita rasa legendaris Solo ke Ibu Kota. Nikmati kelezatan ayam kampung gurih atau bacem yang empuk tanpa perlu jauh-jauh ke Jawa Tengah.

Jakarta kini memiliki destinasi kuliner baru yang siap memanjakan lidah para pencinta ayam goreng. Ayam Goreng Kleco, jenama legendaris asal Solo, Jawa Tengah, telah membuka cabang pertamanya di Jakarta. Kehadiran restoran ini menjawab kerinduan banyak orang akan kelezatan ayam goreng khas Solo. Mereka tidak perlu lagi menempuh perjalanan antarprovinsi untuk menikmati hidangan favorit ini.

Sebelum membuka restoran fisik, Ayam Goreng Kleco Jakarta sempat melayani pemesanan daring untuk ayam beku siap goreng selama Ramadhan 2026. Antusiasme tinggi dari konsumen mendorong para mitra untuk mewujudkan restoran yang dapat menampung pengunjung. Kini, para penggemar kuliner dapat langsung menikmati ayam goreng empuk dengan bumbu meresap di tempat yang nyaman dan berkapasitas sekitar 60 orang. Kisah Ayam Goreng Kleco dimulai pada tahun 1989 di Solo, Jawa Tengah, sebagai warung kaki lima sederhana.

Awalnya, warung ini berlokasi di depan toko besi daerah Kleco dan dengan cepat menarik perhatian pencinta kuliner lokal. Pada tahun 1995, popularitasnya meningkat pesat, mendorong kepindahan ke daerah Gapuro untuk menampung lebih banyak pembeli. Seiring waktu, Ayam Goreng Kleco Solo menjadi ikon kuliner yang tak terpisahkan dari kota tersebut, dengan lokasi terkini di Jalan Raya Solo Kartosuro (Pabelan). Kelezatan ayam kampung gorengnya telah menjadi buah bibir dan selalu dicari oleh wisatawan maupun penduduk lokal.

Reputasi inilah yang menarik perhatian para mitra di Jakarta. Anisa Sulandana, salah satu pemilik restoran Ayam Kleco cabang Jakarta, mengungkapkan kecintaannya terhadap hidangan ini. Ia dan rekan-rekannya sering menitip ayam goreng ini setiap kali berkunjung ke Solo. Dorongan untuk berbagi kelezatan ini dengan lebih banyak orang di Jakarta akhirnya membuahkan hasil kemitraan dengan pemilik asli di Solo.

Ayam Goreng Kleco menawarkan dua varian rasa utama yang menjadi andalan, yaitu ayam goreng bacem dan ayam goreng gurih. Kedua pilihan ini membagi pelanggan menjadi dua kubu setia, masing-masing dengan preferensi rasa yang berbeda. Tim bacem menyukai cita rasa manis yang khas, sementara tim gurih lebih menyukai dominasi rasa asin yang kuat. Ayam goreng bacem diolah dengan metode tradisional Jawa Tengah, di mana ayam direndam dan direbus dalam larutan bumbu manis.

Bumbu tersebut meliputi gula merah, kecap, ketumbar, dan bawang, yang meresap sempurna hingga air menyusut. Hasilnya adalah ayam dengan tekstur empuk dan rasa manis legit yang mendalam. Bagi mereka yang tidak terlalu menyukai rasa manis, ayam goreng gurih menjadi pilihan tepat. Varian ini menonjolkan rasa asin yang seimbang, namun tetap mempertahankan tekstur daging ayam yang sangat empuk.

Kedua jenis ayam ini memiliki kesamaan, yaitu bumbu yang benar-benar meresap hingga ke tulang, membuat setiap gigitan penuh rasa. Kualitas rasa Ayam Goreng Kleco Jakarta dijamin sama persis dengan yang di Solo, karena semua pasokan ayam dikirim langsung dari Solo dalam kondisi siap goreng. Menggunakan ayam kampung, ukurannya memang tidak terlalu besar, sehingga satu orang mungkin lebih puas menyantap dua potong. Bagian paha bawah dan paha atas seringkali menjadi favorit dan cepat ludes di Solo.

Selain ayam goreng andalannya, Ayam Goreng Kleco Jakarta juga menyajikan berbagai lauk pelengkap yang tak kalah menggugah selera. Pengunjung dapat memilih tahu, tempe, dan sate usus, yang juga tersedia dalam pilihan bumbu bacem atau gurih. Ini memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk menyesuaikan hidangan sesuai selera mereka. Telur dadar yang dicampur tepung maizena ini digoreng hingga teksturnya keriting dan renyah, sangat cocok disantap bersama ayam goreng dan nasi hangat.

Kehadiran telur gimbal ini merupakan respons terhadap banyaknya permintaan konsumen di Jakarta, menunjukkan adaptasi menu lokal. Tak lengkap rasanya menyantap ayam goreng tanpa sambal, dan Ayam Goreng Kleco Jakarta menyediakan beragam pilihan. Ada sambal terasi, sambal bawang, sambal bawang minyak, serta sambal tempe. Pengunjung dapat bereksperimen dengan mencampur berbagai jenis sambal untuk menemukan kombinasi favorit mereka.

Meskipun ayamnya didatangkan dari Solo, sambal diracik langsung di Jakarta untuk menjaga kesegaran. Proses peracikan sambal di Jakarta tetap mengikuti resep asli dari Solo. Tim dari Jakarta bahkan dikirim untuk mempelajari resep secara langsung, memastikan rasa otentik yang sama





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