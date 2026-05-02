Ayah di Lampung Aniaya Anak Kandung hingga Kritis Akibat Halusinasi Narkoba

Seorang pria di Tulang Bawang Barat, Lampung, ditangkap polisi setelah menganiaya anak kandungnya yang masih di bawah umur hingga kritis akibat halusinasi setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu. Pelaku mengira korban bukan anak kandungnya dan menyerang dengan pisau.

Tragedi mengerikan terjadi di Tiyuh Cahyo Randu, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung , di mana seorang ayah berinisial RY (34) tega menganiaya anak kandungnya yang masih di bawah umur hingga mengalami luka kritis.

Penganiayaan brutal ini dilakukan pada tanggal 29 April 2026, di dalam rumah korban, saat sang anak sedang menikmati waktu bersantai dengan makan sambil menonton televisi. Kasus ini segera ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat, yang bergerak cepat setelah menerima laporan kejadian. Menurut keterangan pihak kepolisian, motif di balik tindakan keji ini adalah halusinasi yang dialami pelaku setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Juherdi, perwakilan dari kepolisian, menjelaskan bahwa RY dalam kondisi terpengaruh narkoba, mengalami disorientasi dan tidak mengenali anaknya sendiri. Halusinasi tersebut membuatnya mengira korban bukanlah anak kandungnya, sehingga ia melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau. Dalam keadaan tidak terkendali, pelaku menerobos masuk ke rumah dan menyerang korban secara membabi buta. Serangan itu mengakibatkan korban mengalami luka tusuk sebanyak lima hingga delapan kali di bagian perut dan punggung, saat sedang asyik menonton televisi.

Kondisi korban saat ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan medis intensif. Tim Tekab 308 Presisi bersama Unit PPA Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat langsung menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan dan berhasil mengamankan pelaku. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting, termasuk sebilah pisau cap garpu yang digunakan dalam penganiayaan, serta pakaian yang dikenakan korban saat kejadian, yaitu kaus olahraga berwarna oranye, kaus singlet, dan celana berwarna oranye.

Barang bukti tersebut akan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum yang akan dijalani oleh pelaku. Saat ini, RY telah ditahan di Mapolres Tulang Bawang Barat untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya yang sangat keji dan melanggar hukum, RY dijerat dengan pasal berlapis. Ia dijerat dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur tentang perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, pelaku juga dijerat dengan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Ancaman hukuman yang menanti RY sangat berat, yaitu maksimal 10 tahun penjara. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian dan masyarakat luas, karena menggambarkan betapa mengerikannya dampak penyalahgunaan narkoba dan kekerasan terhadap anak.

Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi narkoba dan melaporkan segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Perlindungan terhadap anak-anak merupakan tanggung jawab bersama, dan setiap orang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi generasi penerus bangsa. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi orang tua untuk selalu mengawasi dan membimbing anak-anak mereka dengan baik, serta memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup.

Selain itu, penting juga untuk menciptakan komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan anak, sehingga anak-anak merasa nyaman untuk berbagi masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan melindungi anak-anak dari bahaya yang mengancam





