Axis Nation Cup 2026 Istora: Konser Musik, Esports, dan Hiburan Pelajar di Jakarta

Axis Nation Cup 2026 di Istora Senayan Jakarta menampilkan konser Dia, Bernadya, JKT48, dan Inul Daratista alongside kompetisi esports AXISCUP City Battle untuk pelajar.

Perayaan kemenangan Grand Final AXIS Nation Cup 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Oktober 2026, berhasil menarik perhatian luas publik. Acara ini tidak sekadar menyajikan kompetisi futsal pelajar terbesar di Indonesia, tetapi juga meriahkan suasana dengan deretan hiburan musik dan kompetisi esports yang digemari generasi muda.

Kehadiran berbagai musisi ternama dan komunitas game digital ini menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang memadati arena. Rangkaian acara ini dirancang untuk memberikan pengalaman menyeluruh, memadukan semangat olahraga fisik dengan kesenian dan teknologi, sehingga menciptakan atmosfer pesta yang inklusif bagi seluruh peserta dan penonton.

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Penampilan Musik Dia dan Bernadya Memacu Antusiasme

Konser pembuka dalam perayaan juara ini dipimpin oleh duo Dia feat Naufal, yang langsung memancing reaksi hangat dari penonton dengan lagu hits mereka. Dia memulai penampilan dengan membawakan "Malu-Malu Boy", sebuah lagu yang segera dikenali dan dikumandangkan oleh kerumunan. Suasana makin memanas ketika Naufal bergabung di atas panggung untuk menyanyikan lagu "Super Eksis" secara kolaboratif bersama Dia. Interaksi dinamis antara kedua penyanyi tersebut berhasil meningkatkan energi positif di arena Istora Senayan selama perayaan AXIS Nation Cup 2026.

Setelah duo tersebut tampil, penyanyi Bernadya hadir untuk memberikan nuansa emosional yang berbeda melalui repertoar lagunya. Bernadya membawakan sejumlah lagu andalan yang sering dinyanyikan penontonya, termasuk "Satu Bulan", "Laut yang Tenang", "Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan", dan diakhiri dengan "Kita Buat Menyenangkan". Iringan musik dari band pengiring yang kompak membuat setiap lirik terdengar hidup, menciptakan momen sing along yang menjadi salah satu highlight paling dinikmati para pengunjung.

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Kehadiran para musisi ini bukan sekadar hiburan pasif, melainkan membangun koneksi emosional dengan audiens. Kesya, salah satu penonton yang hadir, mengungkapkan bahwa ia tertarik datang ke acara ini khususnya untuk menyaksikan penampilan Bernadya. Ia juga menikmati momen pembagian penghargaan yang diselenggarakan pasca-kompetisi, menunjukkan bahwa acara ini berhasil menyatukan kepentingan para pecinta musik dan pejuang futsal dalam satu wadah.

Segment Karaoke Inul Daratista dan Mingse yang Interaktif

Suasana panggung kembali meriah ketika segmen Oom Leo Berkaraoke menghadirkan Inul Daratista dan Mingse. Segment ini mengusung konsep karaoke interaktif yang memberikan ruang lebar bagi penonton untuk berpartisipasi langsung. Inul Daratista membuka penampilannya dengan lagu ikonik "Goyang Inul", yang segera diikuti oleh gerakan penonton. Ia kemudian melanjutkan dengan "Buaya Buntung" dan secara aktif mengajak audiens menyambung lirik menggunakan mikrofon yang dibagikan langsung kepada mereka, menciptakan atmosfer yang cair dan menyenangkan.

Inul Daratista juga mengundang Mingse untuk naik ke panggung demi membawakan lagu kolaborasi "Kopi Dangdut". Setelah kolaborasi tersebut, Mingse melanjutkan penampilannya dengan menampilkan dua lagu andalan lainnya, yaitu "Astaga Bercanda" dan "Kok Masih Rindu?". Perpaduan unsur musik hipdut dan dangdut berhasil menyatukan selera musik beragam penonton, menjadikan momen ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kemeriahan perayaan juara di Istora Senayan.

JKT48 Menutup Pesta dan Apresiasi ke Juara Futsal

Grup idola JKT48 menjadi penampil penutup dalam rangkaian hiburan Grand Final AXIS Nation Cup 2026, kehadiran mereka disambut antusias oleh sisa penonton yang masih memadati arena. JKT48 membawakan sejumlah lagu populer yang mudah diingat, mulai dari "Fortune Cookies", "Rapsodi", "Ayo Senyumlah", hingga "Heavy Rotation". Penampilan ini mengajak penonton untuk ikut bernyanyi, menambah kesan semarak yang menutup acara musik tersebut dengan penuh kegembiraan dan energi positif.

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Di sela-sela penampilan, para anggota JKT48 juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh tim yang telah berjuang dalam kompetisi futsal pelajar. Salah satu anggota JKT48 mengungkapkan pesan apresiasinya dengan berkata, "Selamat juga untuk para juara yang sudah mengikuti kompetisi ini dengan semangat dan ambisi yang luar biasa!" Ucapan ini menjadi pengingat penting bahwa esensi utama acara ini adalah menghargai kerja keras dan dedikasi para pelajar dalam berolahraga.

AXISCUP City Battle dan Hadiah Menarik bagi Peserta

Selain pertandingan futsal, AXIS juga menghadirkan aktivitas esports melalui AXISCUP City Battle Jakarta di lokasi yang sama. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pelajar dan komunitas game untuk mengikuti kompetisi sekaligus menikmati berbagai hiburan digital. Rangkaian acara ini turut menghadirkan pemain profesional dari sejumlah tim esports ternama, yakni Dewa United Esports, EVOS Esports, dan Geek Fam. Kehadiran mereka menyapa penggemar melalui sesi interaksi yang memperkaya pengalaman peserta.

Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas pendukung lainnya, seperti turnamen AXISCUP, permainan interaktif, serta kompetisi cosplay atau coswalk. Suasana acara semakin ramai dengan penampilan sejumlah performer tambahan, di antaranya Serella, BGR 48, AMETTA, Stellar Luna, dan Twenty Nine Teens. Sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh peserta, AXIS menyediakan beragam hadiah menarik, mulai dari produk kebutuhan sehari-hari hingga uang tunai dengan nominal ratusan ribu sampai jutaan rupiah.

Kehadiran aktivitas esports ini memperlihatkan secara jelas bahwa AXIS Nation Cup tidak hanya menyasar pelajar yang memiliki minat terhadap olahraga fisik tradisional. Kompetisi tersebut juga memberikan ruang yang setara bagi generasi muda yang mengikuti perkembangan dunia game dan hiburan digital. Integrasi antara futsal, musik, dan esports ini menciptakan ekosistem hiburan yang komprehensif, memastikan bahwa setiap anak muda dapat menemukan kegiatan yang sesuai dengan minat mereka di ISTORA Senayan.