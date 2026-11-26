Avoskin resmi meluncurkan YSB Hybrid Elixir Skin Radiant Perfect Cushion. Produk hybrid ini menggabungkan fungsi makeup dan skincare untuk meratakan warna kulit.

Avoskin baru saja memperkenalkan produk terbaru mereka, yaitu YSB Hybrid Elixir Skin Radiant Perfect Cushion. Produk inovatif ini dirancang untuk meratakan warna kulit dengan hasil akhir yang natural. Formula ini juga diklaim aman untuk berbagai jenis kulit wajah, mulai dari normal hingga sensitif. Peluncuran ini menandai langkah serius Avoskin dalam menyatukan dunia makeup dan perawatan kulit dalam satu produk.

Avoskin Your Skin Bae (YSB) Hybrid Elixir Skin Radiant Perfect Cushion hadir sebagai solusi bagi mereka yang ingin tampil segar tanpa perlu aplikasi foundation berlapis-lapis. Produk ini mampu membantu menyamarkan noda hitam, bekas jerawat, hingga kemerahan pada wajah. Dengan fitur coverage yang dapat disesuaikan, pengguna dapat mengatur tingkat ketutupan sesuai kebutuhan harian. Hasil akhirnya memberikan tampilan natural radiant yang membuat wajah terlihat lebih bugar dan sehat.

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Kandungan Skincare dalam Formula Cushion

Cushion dari Avoskin tidak hanya berfungsi sebagai alas bedak, tetapi juga dilengkapi dengan kandungan perawatan kulit yang signifikan. Formula ini mengandung niacinamide, hyaluronic acid, allantoin, serta vitamin E. Kombinasi bahan aktif ini bertujuan untuk merawat kesehatan kulit wajah secara menyeluruh sambil memberikan makeup. Niacinamide diketahui membantu merawat skin barrier, mengontrol produksi minyak, dan menyamarkan tampilan noda hitam dengan lebih efektif.

Untuk menjaga kelembapan kulit, produk ini memanfaatkan hyaluronic acid yang berfungsi menarik dan mempertahankan air pada lapisan kulit. Kandungan allantoin dan vitamin E juga ditambahkan untuk memberikan nutrisi tambahan. Pendekatan hybrid ini menjadikan produk bukan sekadar kosmetik, melainkan bagian dari rutinitas perawatan kulit harian. Pengguna mendapatkan manfaat ganda dalam satu langkah aplikasi yang praktis dan cepat.

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Panduan Pemilihan Shade Warna Kulit

Avoskin menyediakan pilihan shade yang disesuaikan dengan berbagai jenis tone kulit untuk hasil yang maksimal. L01 Jeumpa dirancang khusus untuk kulit cerah dengan cool-neutral undertone. Sementara itu, M03 Dayu cocok untuk kulit medium dengan neutral-warm undertone. Shade M03 Dayu ini sangat direkomendasikan untuk warna kulit kuning langsat hingga sawo matang agar match sempurna.

Rekomendasi utama dari Avoskin adalah memilih shade berdasarkan warna kulit dan undertone, bukan hanya tingkat kecerahan wajah. Pendekatan ini memastikan produk terlihat menyatu dengan kulit dan tidak terlihat seperti topeng. Avoskin menyediakan kuis online untuk membantu konsumen menemukan shade yang paling tepat. Ikuti Kuisnya untuk menentukan pilihan shade yang paling sesuai dengan karakteristik kulit Anda secara individual.

Kesesuaian untuk Berbagai Jenis Kulit Wajah

YSB Hybrid Elixir Skin Radiant Perfect Cushion dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai jenis kulit. Produk ini dinyatakan aman untuk kulit normal, kering, berminyak, kombinasi, hingga sensitif. Namun, respons setiap individu terhadap bahan kosmetik bisa berbeda-beda tergantung kondisi kulit masing-masing. Avoskin menyarankan agar pengguna melakukan uji coba pada area kecil terlebih dahulu.

Pengujian pada area kecil sangat disarankan sebelum menggunakan produk ke seluruh wajah. Hal ini khususnya penting bagi mereka yang memiliki kulit mudah mengalami kemerahan atau iritasi. Langkah precaution ini membantu menghindari reaksi buruk yang tidak diinginkan. Dengan melakukan uji coba terlebih dahulu, pengguna dapat memastikan kenyamanan dan kecocokan produk dengan kulit mereka sendiri sebelum aplikasi penuh.