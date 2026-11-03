AVIA Bagikan Dividen Interim Rp1,38 Triliun, IHSG Turun Tajam

PT Avia Avian Tbk mengumumkan dividen interim berbasis laba Rp1,38 triliun per 30 September 2026. Keputusan ini muncul di tengah penurunan tajam IHSG 3,78% pada perdagangan November 2026.

PT Avia Avian Tbk atau AVIA resmi mengumumkan pembagian dividen interim kepada para pemegang saham. Pengumuman ini didasarkan pada data keuangan konsolidasi per 30 September 2026 yang mencatatkan kinerja positif secara signifikan. Perseroan menetapkan angka dividen dengan mempertimbangkan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp 1,38 triliun. Selain itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp 2,63 triliun. Total ekuitas perusahaan juga tercatat sangat sehat di angka Rp 10,07 triliun pada periode tersebut.

Investor perlu mencatatkan tanggal-tanggal krusial terkait mekanisme pembagian dividen ini. Tanggal ex dividen untuk pasar regular dan pasar negosiasi ditetapkan jatuh pada 11 November 2026. Sementara itu, untuk pasar tunai, tanggal ex dividen akan jatuh pada 13 November 2026. Penetapan daftar pemegang saham atau DPS yang berhak atas dividen tunai dilakukan pada 12 November 2026 dengan batas waktu pukul 16.00.

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Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Laba

Keputusan pembagian dividen ini didukung oleh fondasi keuangan yang kuat sepanjang Januari hingga September 2026. PT Avia Avian Tbk mencatat pertumbuhan pendapatan yang solid despite tantangan makroekonomi global. Pendapatan bersih perusahaan mencapai Rp 6,91 triliun pada periode yangdituju, meningkat drastis sebesar 16,69% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang hanya Rp 5,92 triliun. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan daya saing pasar.

Meskipun beban pokok penjualan naik sebesar 14,01% dari Rp 3,38 triliun menjadi Rp 3,85 triliun, laba bruto justru tumbuh lebih tinggi. Laba bruto naik 20,26% menjadi Rp 3,05 triliun, dibandingkan Rp 2,54 triliun pada tahun sebelumnya. Beban usaha juga mengalami kenaikan menjadi Rp 1,41 triliun dari Rp 1,28 triliun tahun lalu. Namun, hal tersebut tidak menghambat laba usaha yang melonjak 28,46% menjadi Rp 1,64 triliun.

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Kinerja operasional yang efisien mendorong laba periode berjalan tumbuh 16,50% menjadi Rp 1,38 triliun. Laba per saham dasar dan dilusi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik menjadi Rp 23,42 per saham. Angka ini menunjukkan peningkatan dari Rp 19,75 pada periode yang sama tahun lalu, menandakan nilai investasi yang semakin menarik bagi pemegang saham.

Ekspansi Jaringan Distribusi Avian Brands

Strategi pertumbuhan tidak hanya berfokus pada angka keuangan, tetapi juga pada penguatan infrastruktur operasional. President Direktur PT Avia Avian Tbk, Wijono Tanoko, menegaskan bahwa perusahaan terus menjalankan strategi secara konsisten untuk mempertahankan momentum. Fokus utama adalah kedekatan dengan pelanggan, ketersediaan produk, dan kemampuan menghadirkan inovasi yang relevan.

Upaya nyata terlihat dari ekspansi jaringan distribusi pada kuartal ketiga 2026. Avian Brands menambah tiga pusat distribusi milik sendiri, sehingga total pusat distribusi menjadi 150 unit. Ekspansi ini memperkuat jangkauan perusahaan dalam melayani pelanggan di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan ini mendukung ketersediaan produk dan kecepatan pengiriman yang lebih baik bagi mitra bisnis.

Jaringan distribusi merupakan bagian penting dari strategi Avian Brands untuk memberikan layanan yang konsisten kepada lebih dari 60.000 toko ritel di seluruh Indonesia. Dengan perluasan jaringan, perseroan terus mengoptimalkan operasional distribusi agar mampu merespons kebutuhan pelanggan secara lebih efektif. Hal ini menjadi kunci dalam memperkuat posisi Avian Brands di tengah persaingan industri cat dan pelapis.

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Respons Pasar Terhadap Dividen dan IHSG

Di tengah pengumuman dividen tersebut, pasar saham menunjukkan reaksi yang cenderung negatif secara umum. Harga saham AVIA melemah 0,67% ke posisi Rp 296 per saham pada perdagangan Selasa pekan ini. Harga saham AVIA dibuka stagnan di Rp 298 per saham sebelum bergerak turun. Saham AVIA berada di level tertinggi Rp 302 dan terendah Rp 296 per saham sepanjang sesi perdagangan.

Total frekuensi perdagangan saham AVIA mencapai 3.038 kali dengan volume perdagangan sebesar 516.287 saham. Nilai transaksi harian untuk saham AVIA tercatat mencapai Rp 15,4 miliar. Penurunan harga saham ini terjadi di tengah laju Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang turun tajam. Kondisi pasar yang serba negatif ini berdampak luas terhadap sentimen investor.

IHSG merosot 3,78% menjadi 4.904,28 pada akhir perdagangan. Penurunan signifikan ini juga diikuti oleh Indeks saham LQ45 yang terpangkas 3,98% menjadi 497,26. Seluruh indeks saham acuan tertekan oleh tekanan jual yang masif. Pada perdagangan Selasa pekan ini, IHSG berada di level tertinggi 5.143,58 dan level terendah 4.895,59. Sebanyak 624 saham melemuh sehingga membebani pergerakan IHSG secara keseluruhan.

Hanya 57 saham yang mencatatkan penguatan dan 37 saham diam di tempat di tengah penurunan luas. Total frekuensi perdagangan saham di pasar keseluruhan mencapai 1.387.578 kali dengan volume perdagangan 27,2 miliar saham. Nilai transaksi harian di pasar modal mencapai Rp 11,7 triliun. Pertumbuhan aset PT Avia Avian Tbk juga patut dicatat, yang naik menjadi Rp 12,05 triliun hingga September 2026 dari Rp 11,08 triliun pada Desember 2025.