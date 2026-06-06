AVC Women's Volleyball Nations Cup 2026 Siap Digelar, Timnas Voli Putri Indonesia Dukung lewat Live Streaming Vidio

Turnamen voli putri Asia 2026 akan berlangsung 6‑14 Juni di Filipina. Semua laga, termasuk pertandingan Timnas Indonesia, disiarkan eksklusif di Vidio. Tim diharapkan menembus empat besar dengan perpaduan pemain senior dan generasi muda.

Turnamen voli putri paling bergengsi di Asia, AVC Women's Volleyball Nations Cup 2026, akan digelar pada 6 hingga 14 Juni 2026 di Candon City Arena, Ilocos Sur, Filipina.

Semua pertandingan akan disiarkan secara eksklusif lewat platform over‑the‑top Vidio, sehingga para pecinta bola voli di tanah air dapat menyaksikan aksi Srikandi Indonesia secara langsung tanpa harus meninggalkan rumah. Turnamen ini menampilkan 12 tim terbaik se‑Asia, termasuk tim juara bertahan Vietnam, serta Iran, Kazakhstan, Hong Kong, dan Lebanon yang akan bersaing di Grup B bersama Indonesia. Pada ajang sebelumnya, timnas voli putri Indonesia menempati posisi kelima, namun skuad kali ini berambisi melampaui pencapaian tersebut dan menembus empat besar.

Dengan bimbingan pelatih asal Jepang, Marcos Sugiyama, Srikandi Indonesia mengusung strategi perpaduan dua generasi: kapten senior Tisya Amallya Putri dan gelandang Yoku menjadi tulang punggung pengalaman, sementara generasi muda yang baru saja memetik medali perak pada Asian Youth Games 2025 diharapkan dapat menambah energi dan keberanian di lapangan. Persiapan tim tidak hanya terbatas pada taktik dan kebugaran, melainkan juga pada mental yang kuat.

Para pemain muda dinilai bebas dari beban harapan yang berlebihan, sehingga mereka dapat tampil dengan kebebasan dan determinasi penuh. Target resmi Timnas Voli Putri Indonesia dalam turnamen ini adalah menutup kompetisi di peringkat empat, sebuah lonjakan signifikan dibandingkan hasil lima besar pada edisi 2025. Untuk mewujudkan impian tersebut, semua mata kini tertuju pada jadwal pertandingan yang telah diumumkan, dengan link streaming yang dapat diakses melalui aplikasi Vidio.

Penggemar diharapkan berlangganan paket premium Vidio agar dapat menikmati siaran tanpa iklan serta mengakses konten eksklusif lain seperti BRI Super League, Liga Champions, Liga Inggris, dan Original Series. Selain kompetisi utama, Vidio juga mencatat prestasi gemilangnya dengan meraih dua penghargaan pada 30th Asian Television Awards, yakni Best Online Video Platform dan Best Original Content. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa platform tersebut tidak hanya menjadi media penyiaran olahraga, tetapi juga pemain utama dalam industri konten digital di kawasan Asia.

Dengan dukungan teknologi streaming berkualitas tinggi dan komitmen terhadap pengalaman penonton, Vidio berharap dapat memaksimalkan eksposur bagi para atlet muda Indonesia serta memperluas basis penggemar voli putri di seluruh Nusantara. Seluruh agenda turnamen, termasuk tanggal, waktu, dan tautan live streaming, dapat diakses di situs resmi Vidio, memastikan bahwa setiap momen penting dapat disaksikan secara real time oleh publik Indonesia





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