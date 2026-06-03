Australia U-19 Hajar Filipina 10-0, Medin Memeti Cetak 5 Gol

Timnas Australia U-19 menorehkan kemenangan luar biasa dengan skor 10-0 atas Filipina U-19 dalam Piala AFF U-19 2026. Medin Memeti jadi protagonis dengan lima gol, diikuti Mathias MacAllister dua gol, serta Lawrence Wong dan Alex Nunes masing-masing satu. Kemenagan ini mengantarkan Australia ke puncak Grup C sementara Filipina terjebak di dasar.

Australia U-19 menunjukkan dominasi total dengan kemenangan telak 10-0 atas Filipina U-19 dalam ajang Piala AFF U-19 2026. Laga ini di.mark襲†øîñ†è Medin Memeti menjadi bintang penampilan dengan lima gol, dibantu Mathias MacAllister yang mengemas brace, serta satu gol dari Lawrence Wong dan Alex Nunes.

Hasil ini mengantarkan Australia menjadi pemuncak Grup C. Sementara Filipina terancam tereliminasi jika gagal memenangkan laga berikutnya melawan Kamboja. Australia langsung mengontrol pertandingan sejak menit awal, dengan Memeti menorehkan hattrick dalam 42 menit pertama. Setelah jeda karena hujan, Australia melanjutkan penyerangan di babak kedua dengan menambah tujuh gol lagi melalui various scorers. Wasit membatalkan satu gol tambahan Australia karena offside. Kemenangan ini juga meningkatkan論 Indonesiositas spesifik pada kompetisi U-19





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Australia U-19 Filipina U-19 Piala AFF U-19 2026 Medin Memeti Skor磔怛 Object Object

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mengulang Memori Manis, Persib Siap Ladeni Juara Filipina Demi Tiket ACL TwoLangkah awal Persib Bandung untuk kembali menaklukkan panggung sepak bola Asia segera dimulai. Sang juara Super League 2025/26 dijadwalkan akan menghadapi wakil tangguh a

Read more »

Kekayaan Miliarder Australia Melonjak Rp 458 Triliun, AI hingga Pusat Data jadi Mesin UangOxfam Australia menyoroti jumlah kekayaan miliarder di Australia yang meningkat tetapi ada jutaan warga Australia masih hidup miskin.

Read more »

Jadwal Piala AFF U-19 2026 Hari Ini: Filipina vs AustraliaTimnas Filipina U-19 akan menghadapi Timnas Australia U-19 pukul 20.00 WIB. Pertandingan Piala AFF U-19 2026 ini bisa disaksikan lewat Moji TV dan live streaming Vidio.

Read more »

Hasil ASEAN U-19 Championship 2026 - Kemenangan Paling Telak di Turnamen, Australia Bantai FilipinaTimnas U-19 Australia membantai Filipina dengan 10 gol pada laga pertama Grup C ASEAN U-19 Championship 2026.

Read more »