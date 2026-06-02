Australia Menerima Kapal Selam Nuklir dari Amerika Serikat dalam Rangka AUKUS

Pakta pertahanan AUKUS mengubah skema penjualan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia, dengan Canberra mendapat kapal bekas. Amerika Serikat akan mengirim tiga kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia ke Australia dalam rangka pakta pertahanan AUKUS.

Australia akan menerima tiga kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia dari Amerika Serikat dalam rangka pakta pertahanan AUKUS . Proyek ini merupakan bagian dari kerja sama dalam Pilar 2 AUKUS , yang berfokus pada pengembangan teknologi pertahanan canggih.

AUKUS juga mengembangkan muatan berteknologi tinggi untuk UUV, termasuk sensor dan sistem senjata. Pengiriman UUV diproyeksikan berlangsung mulai 2027 dan akan meningkatkan kemampuan pengintaian, penyerangan, dan operasi di wilayah yang menjadi pusat konflik. AUKUS mengubah skema penjualan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia, dengan Canberra mendapat kapal bekas. Alasannya, hemat biaya karena program ini sangat mahal.

Bagi Australia, kesepakatan itu bisa jadi adalah sebuah kemunduran. Perubahan perjanjian kapal selam ini menyederhanakan manajemen rantai pasokan serta kebutuhan operasional dan pemeliharaan sekaligus memaksimalkan efisiensi biaya. Bagi AUKUS, perlindungan maritim semakin mendesak karena dasar laut telah menjadi salah satu medan persaingan utama beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa insiden di bawah laut dalam dua tahun terakhir, termasuk kerusakan kabel dasar laut akibat kapal, baik di Baltik maupun di Asia.

Pakar dari Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI), Malcolm Davis, mengatakan, belum ada jaminan AS segera menjual karena keterbatasan produksi galangan kapal di negara tersebut. Sebab, Washington masih harus memiliki jumlah kapal yang cukup sebelum menjual kapal. Perjanjian AUKUS tentang pengiriman kapal selam ke Australia telah memicu kritik di AS. Para kritikus mempertanyakan, mengapa Washington menjual kapal selam bertenaga nuklir tanpa terlebih dahulu melengkapi kebutuhan militer sendiri.

Rencana kehadiran kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia melalui pakta keamanan AUKUS dinilai dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia diharapkan melakukan langkah strategis dengan modernisasi militer dan memperkuat kemampuan maritimnya. Presiden Joko Widodo pernah menyatakan prihatin dengan pembentukan AUKUS dan terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Presiden Jokowi khawatir AUKUS dapat memantik semakin tingginya rivalitas di kawasan.

Pengajar Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, Yusran, ketika dihubungi dari Jakarta, Senin (1/6/2026), berpandangan, pembentukan AUKUS tidak terlepas dari upaya negara-negara tersebut untuk membendung pengaruh China. Terlebih, China sudah dianggap sebagai rival oleh Amerika Serikat.





