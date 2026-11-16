Australia Filipina Tandatangani Kerja Sama Pertahanan DCA

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr dan Duta Besar Australia Marc Innes-Brown menandatangani DCA. Kesepakatan ini memangkas birokrasi latihan militer bersama di tengah ketegangan Laut China Selatan.

Indonesia, Manila, Senin - Kementerian Pertahanan Filipina dan pemerintah Australia secara resmi menandatangani Defence Cooperation Arrangement (DCA) pada Minggu (15/11/2026). Kesepakatan strategis ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr dan Duta Besar Australia untuk Filipina Marc Innes-Brown di Pelabuhan Selatan Manila.

Penandatanganan tersebut bertujuan mempercepat integrasi kegiatan militer kedua negara. Langkah ini diambil dalam konteks meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan serta kekhawatiran akan adanya pengurangan komitmen keamanan dari Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian baru ini memperbarui pengaturan kerja sama pertahanan yang berlaku sejak tahun 1995 antara kedua negara tersebut.

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Mekanisme Simplifikasi Proses Logistik Militer

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr menjelaskan bahwa mekanisme dalam perjanjian baru ini dirancang khusus untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini menghambat operasi gabungan. Kesepakatan ini secara langsung menyederhanakan pelaksanaan perjanjian kunjungan pasukan atau Status of Visiting Forces Agreement yang telah berlaku sejak 2012. Perjanjian tersebut memungkinkan pasukan militer dari kedua negara untuk berlatih di wilayah masing-masing dengan prosedur yang lebih efisien.

Menurut keterangan resmi dari Teodoro, prosedur yang sebelumnya memerlukan seratus langkah administratif kini disederhanakan menjadi hanya sepuluh langkah untuk melakukan satu aktivitas operasional. Penyederhanaan koordinasi logistik ini memungkinkan terjadinya lebih banyak kegiatan gabungan pasukan di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan tempur dan interoperabilitas antar kedua angkatan bersenjata.

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Posisi Pemerintah dan Dukungan Infrastruktur Pangkalan

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang menyaksikan penandatanganan di sela kunjungan resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Manila menekankan pentingnya kerja sama ini. Kesepakatan baru memungkinkan pasukan Filipina untuk lebih mengenal peralatan dan persenjataan militer Australia secara mendalam. Keakraban dengan teknologi pertahanan tersebut diharapkan membuat pelaksanaan latihan bersama menjadi lebih mudah dan efektif tanpa hambatan teknis.

Saat ini Australia sedang mengerjakan delapan proyek konstruksi dan perawatan di lima pangkalan militer Filipina yang berlokasi di Pulau Luzon. Proyek infrastruktur tersebut antara lain mendukung fasilitas logistik, area pelatihan, dan standar keselamatan militer. Seluruh fasilitas pertahanan ini tetap berada di bawah kedaulatan dan kepemilikan penuh Filipina, namun Australia dapat menggunakan fasilitas tersebut berdasarkan pengaturan bilateral yang disepakati bersama.

Dampak Strategis dan Isu Laut China Selatan

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr menyatakan bahwa langkah ini akan memperkuat postur penangkalan yang kredibel di wilayah-wilayah yang berada dalam yurisdiksi nasional. Pernyataan ini merujuk secara implisit pada wilayah sengketa dengan China di Laut China Selatan di mana kedua negara saling menuduh melakukan provokasi. Kerja sama bilateral ini juga mencakup pertukaran intelijen dan peningkatan operasi penjaga pantai untuk pemantauan maritim yang lebih ketat.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa kesepakatan Defence Cooperation Arrangement ini tidak ditujukan kepada satu negara tertentu. Ia menyatakan bahwa langkah ini lebih tentang mendukung kedaulatan setiap negara dan mempertahankan hukum laut internasional. Laut China Selatan dinilai sangat penting bagi Australia karena sebagian besar perdagangan negara itu melewati perairan strategis tersebut yang menopang ekonomi nasional.

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Langkah Diplomasi dan Investasi Keamanan Siber

Australia juga mengumumkan tambahan investasi melalui program Southeast Asia Maritime Partnerships yang akan dialokasikan untuk kapal nirawak dan keamanan siber. Investasi ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemantauan maritim Filipina dan pelatihan operator pertahanan. Anthony Albanese akan bertemu Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Senin (16/11/2026) untuk mendiskusikan rincian implementasi kerja sama ini lebih lanjut.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi APEC yang akan dilaksanakan pada tanggal 18-19 November 2026 di Shenzhen, China. Ketika ditanya apakah isu kesepakatan dan Laut China Selatan akan menjadi bahan pembicaraan, Albanese menyatakan akan menempuh jalur diplomasi yang tenang dan profesional.