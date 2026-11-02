Australia dan RMIT Dorong Fashion Berkelanjutan di Jakarta untuk Kurangi Limbah Tekstil

Kedutaan Besar Australia dan RMIT mengadakan Designers Talk di Jakarta pada 31 Oktober 2026 untuk membahas strategi mengurangi limbah tekstil dan menerapkan fashion berkelanjutan.

Kedutaan Besar Australia bersama dengan RMIT Southeast Asia Hub menggelar acara bertajuk Designers Talk di Jakarta pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Kegiatan ini berfokus pada upaya strategis mengurangi limbah tekstil dan menerapkan prinsip-prinsip fashion berkelanjutan di tengah meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari industri mode.

Proses Panjang Fashion Berkelanjutan

Di balik setiap koleksi busana, terdapat proses panjang yang turut menentukan dampaknya terhadap lingkungan. Mulai dari pemilihan material, teknik produksi, hingga cara pakaian dimanfaatkan, seluruh tahapan menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Prinsip ini juga mendorong desainer untuk lebih cermat mengolah bahan dan merancang busana tanpa mengesampingkan estetika, kualitas, serta nilai fungsional.

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Perhatian terhadap daya tahan pakaian dan efisiensi penggunaan sumber daya turut menjadi pertimbangan dalam menciptakan rancangan yang lebih bertanggung jawab. Namun, menerapkan fesyen berkelanjutan bukan perkara sederhana. Setiap aktivitas dalam industri mode tetap memiliki konsekuensi terhadap lingkungan, sehingga kesadaran untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab pun perlu tumbuh.

Kesadaran tersebut perlu tumbuh baik di kalangan desainer, pekerja industri, maupun konsumen. Kebiasaan membeli pakaian, mengikuti tren, serta memperpanjang usia pakai busana juga menjadi bagian dari perubahan tersebut. Hal ini membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan dari seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem mode.

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Tuntutan Perubahan Sistem Produksi

Sebagai desainer fesyen, pembeli, maupun orang yang bekerja di bidang ini, kita perlu membuat pilihan setiap hari berdasarkan hal yang kita rasa nyaman untuk dilakukan, ujar Dr. Tassia Joannides, Associate Dean Fashion di RMIT School of Fashion and Textiles. Pernyataan ini disampaikan dalam Designers Talk yang digelar di Jakarta, menyoroti pentingnya konsistensi dalam praktik berkelanjutan.

Menurut Tassia, penerapan prinsip keberlanjutan juga membutuhkan perubahan pada sistem produksi. Pemilihan material, teknik pembuatan busana, dan pengelolaan limbah menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar praktik industri fesyen semakin bertanggung jawab terhadap lingkungan. Transformasi ini harus mencakup seluruh rantai pasok, dari hulu hingga hilir.

Pendekatan eksperimental menjadi salah satu solusi kreatif yang ditampilkan dalam acara tersebut. Praktik ini menjadi bagian dari perjalanan kreatif Shiva Yousefpour saat menempuh pendidikan desain fesyen di Sydney. Kala itu, ia mendapat kesempatan mengolah kemeja bisnis pria dari merek Australia, MJ Bale, yang tidak lagi digunakan karena cacat produksi.

Mungkin saya bisa memberi kesempatan baru pada pakaian yang sudah ada dan menghadirkan cerita berbeda melalui pakaian tersebut, ujar Shiva, desainer sekaligus pendiri SHIYO. Pendekatan ini kemudian membentuk identitas SHIYO melalui perpaduan latar budaya Persia dan inspirasi kerajinan Jepang yang dipelajarinya dari desainer Akira. Hal ini menunjukkan bagaimana limbah bisa diubah menjadi karya bernilai tinggi.

Pentingnya Kolaborasi dan Peran Konsumen

Kualitas busana dan proses produksinya tidak dapat dipisahkan dari prinsip keberlanjutan. Dalam menjalankan label di Australia, Shiva selektif memilih material serta menjalin kerja sama dengan produsen dan pemasok berskala kecil. Prinsip tersebut terlihat dalam kolaborasi Pageant dengan Hyatt Centric. Mereka memanfaatkan kembali arsip desain, sampel, potongan kain, hingga aksesori yang telah tersedia.

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Berbagai material tersebut kemudian diolah menjadi rancangan baru melalui eksplorasi warna, tanpa harus membuat pola dari awal. Metode ini efektif mengurangi pemborosan bahan baku dan energi. Selain itu, Kate juga menyoroti peran konsumen dalam memperpanjang usia pakai pakaian, yang merupakan aspek krusial dalam mengurangi volume limbah.

Merawat dan memperbaiki busana menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Selain itu, ia mendorong kebiasaan membeli lebih sedikit, memilih pakaian berkualitas, serta mendukung desainer yang menerapkan praktik produksi lebih bertanggung jawab. Peran konsumen sangat menentukan dalam menciptakan permintaan akan produk yang ramah lingkungan.

Potensi Kerajinan Lokal Indonesia

Kemajuan industri fashion berkelanjutan juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi kerajinan lokal. Indonesia memiliki kekayaan perajin dan keterampilan tradisional yang dapat mendukung pengembangan fesyen berkelanjutan. Potensi ini bisa dikembangkan melalui kolaborasi antara desainer dan pelaku kerajinan, dengan tetap menghargai keahlian serta pengetahuan yang dimiliki setiap daerah.

Dr. Tassia menilai keterampilan perajin dan ketersediaan sumber daya lokal dapat menjadi modal penting bagi industri fesyen. Menurutnya, desainer perlu melibatkan para perajin dalam proses kreatif agar kontribusi mereka turut diakui secara adil. Penguatan ekosistem lokal ini dapat menjadi pendorong utama transformasi industri.

Ia juga menekankan bahwa praktik berkelanjutan tidak harus diwujudkan dengan meningkatkan jumlah produksi. Mengurangi skala produksi dan mengoptimalkan material yang sudah tersedia dapat menjadi langkah untuk menekan penggunaan sumber daya baru. Strategi ini menawarkan jalan tengah yang menjaga keseimbangan antara kreativitas, ekonomi, dan kelestarian lingkungan.