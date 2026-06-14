Australia buka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Turki

Socceroos mengalahkan Turki 2-0 dalam pembukaan Piala Dunia 2026 di Vancouver, menampilkan pertahanan tangguh, gol Irankunda dan Metcalfe, serta penampilan bintang kiper Patrick Beach

Timnas Australia memulai penampilan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil yang sangat memuaskan pada Minggu 14 Juni 2026. Pertandingan pembuka melawan Turki berlangsung di BC Arena, Vancouver, Kanada dan berakhir dengan kemenangan 2-0 bagi Socceroos.

Turki, yang memiliki skuad berisi pemain bintang Eropa seperti Arda Guler, Kenan Yildiz, dan Hakan Calhanoglu, menunjukkan serangan yang agresif dan menguasai penguasaan bola selama bagian pertama pertandingan. Namun, Australia berhasil menahan tekanan itu berkat disiplin taktis yang kuat serta penampilan gemilang dari kiper muda Patrick Beach, yang melakukan delapan penyelamatan penting dan mencatat rating tertinggi 9,4 menurut data Sofascore.

Pada menit ke-28, Nestory Irankunda membuka skor untuk Australia setelah memanfaatkan ruang di antara pertahanan Turki, membuat tim lawan semakin terdorong untuk mencari balasan. Meski Turki meningkatkan intensitas serangannya, lini belakang Australia tetap solid dan menahan setiap upaya penyerangan lawan





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