Aurelien Tchouameni Terpaksa Absen Dari Dua Pertandingan Real Madrid dan Les Bleus

Aurelien Tchouameni dilepaskan sementara dari dua laga UEFA Nations League karena cedera selangkangan. Real Madrid keprihatin akan hilangnya gelandang utama sementara timnas Prancis menilai kemungkinan kedatangannya kembali bertanding.

Aurelien Tchouameni, gelandang muda Real Madrid, memicu kekhawatiran klub ketika Federasi Sepak Bola Prancis mengumumkan bahwa ia tidak dapat bermain di dua laga mendatang UEFA Nations League melawan Italia dan Turki karena cedera selangkangan. Peristiwa ini menandai kelanjutan masalah fisik sama yang membuatnya absen sebelumnya di Piala Dunia dan kamp latihan musim panas.

Detail Cedera dan Keputusan Pemulangan

Pada Selasa, Tchouameni tidak mampu menyelesaikan sesi latihan di pusat pelatihan Clairefontaine karena rasa sakit otot yang semakin parah. Setelah dikonsultasikan dengan tim medis Prancis dan dokter Real Madrid, keputusan diambil untuk mengembalikannya ke klubnya. Ia diterima kembali di Madrid pada siang hari Rabu dan sudah menjalani pemeriksaan medis awal.

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Federasi Prancis menyatakan bahwa cedera tidak dianggap serius dan kemungkinan Tchouameni dapat kembali bertanding sebagai pemain melawan Celta Vigo setelah jeda internasional. Namun, tidak ada kepastian kapan ia dapat kembali bermain secara penuh.

Reaksi Real Madrid dan Dampak Segera

Real Madrid menanggapi kabar ini dengan keprihatinan, mengingat peran penting Tchouameni dalam sistem permainan mereka. Klub menilai bahwa kehadirannya akan sangat dibutuhkan kembali ketika liga berlanjut setelah periode liburan.

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Pemeriksaan awal di Real kapabilitas menilai bahwa cedera tersebut tidak mengkhawatirkan serius, namun klub tetap memprioritaskan pemulihan total.

Situasi Timnas Prancis di UEFA Nations League

Timnas Prancis, yang dipimpin oleh Zinedine Zidane, akan memulai pertandingan melawan Italia pada Kamis malam di Stadion San Siro, Milan. Saat ini, Prancis berada di puncak klasemen grup dengan 10 poin dari empat pertandingan, menempati posisi lebih unggul dibanding Italia (7 poin) dan Belgia (6 poin).

Perkannya diawali dengan kemenangan imbang 1-1 melawan Italia, dengan gol yang disebabkan kesalahan Lucas Da Cunha. Meskipun hasil imbang sudah cukup kuat, Prancis tetap bermain dengan target untuk memastikan kelolosan ke perempat final tanpa harus menunggu pertandingan pekan terakhir.

Peran Penting Laga Melawan Italia dan Turki

Melawan Italia tidak hanya merupakan pertarungan untuk klasemen, tetapi juga menentukan peluang Prancis masuk ke perempat final UEFA Nations League. Jika Skor tetap 1-1, Prancis sudah terlayani klasemen pertama atau kedua. Dampak positif terhadap kelolosan akan memudahkan mereka rencana strategis menuju fase final.

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Di sisi lain, dua kekuatan lain - Italia dan Belgia - akan bertemu pada Minggu di Brussels. Kemenangan atau kedatangan poin bagi Prancis menjadi penting untuk menekan tekanan kompetisi dan memastikan ada punggung kuat di sesi akhir grup.

Proyeksi Kembali Tchouameni dan Apa Selanjutnya

Walaupun ia kemungkinan dapat bermain melawan Celta Vigo setelah liburan, belum ada jadwal resmi kapan Tchouameni dapat kembali sebagai pemain utama. Real Madrid bersikap bijaksana menunggu hasil evaluasi lebih lanjut dari dokternya.

Jika keputusan medis masih mendukung, Tchouameni kemungkinan bisa memimpin gelandang klub dalam pertandingan Sepak Bola Liga Spanyol dan UEFA Champions League sangat bergantung pada kondisi fisiknya saat ini.

Artikel ini akan terus update saat ada perkembangan situasi cedera dan jadwal pertandingan klibnya.