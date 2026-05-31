Aurelien Tchouameni Buka Suara Soal Konflik dengan Federico Valverde yang Menghebohkan

Aurelien Tchouameni akhirnya angkat bicara mengenai perseteruan dengan Federico Valverde di ruang ganti Real Madrid. Pemain asal Prancis itu membantah adanya perkelahian fisik dan mengaku telah berdamai dengan rekannya.

Gelandang Real Madrid , Aurelien Tchouameni akhirnya buka suara mengenai insiden perseteruannya dengan rekan setim, Federico Valverde , yang sempat mengguncang ruang ganti Los Blancos. Dalam wawancara eksklusif dengan media Spanyol, Tchouameni mengakui bahwa telah terjadi ketegangan di sesi latihan, namun membantah bahwa konflik tersebut berujung pada perkelahian fisik yang serius.

'Kami hanya terlibat dalam pertukaran kata-kata yang panas, itu biasa dalam latihan,' ujar pemain asal Prancis itu. Ia menambahkan bahwa dirinya dan Valverde telah berdamai dan fokus kembali pada tujuan tim untuk meraih gelar. Insiden ini pertama kali dilaporkan oleh Mundo Deportivo yang menyebutkan bahwa pada Rabu, 6 Mei 2026, Tchouameni dan Valverde terlibat aksi saling dorong di pusat latihan Valdebebas. Keesokan harinya, ketegangan memuncak ketika Valverde dikabarkan menolak untuk berjabat tangan dengan Tchouameni.

Spekulasi semakin liar setelah muncul laporan bahwa Valverde mengalami luka di kepala, yang diduga akibat dari bentrokan tersebut. Manajemen Real Madrid langsung turun tangan dan menjatuhkan sanksi denda sebesar 500 ribu euro (sekitar Rp10,3 miliar) kepada masing-masing pemain. Namun, pihak klub belum memberikan pernyataan resmi mengenai detail insiden itu. Tchouameni menjelaskan bahwa rumor tentang pertikaian ini telah dibesar-besarkan oleh media.

'Banyak cerita yang tidak benar beredar. Yang pasti, kami adalah profesional dan tahu bagaimana memisahkan masalah pribadi dari kepentingan tim,' tegasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Valverde telah berbicara secara terbuka dan menyelesaikan perbedaan mereka. Hubungan mereka kini kembali normal dan siap bekerja sama di lapangan.

Kepala pelatih Carlo Ancelotti juga dikabarkan telah memanggil kedua pemain untuk mediasi dan memastikan tidak ada lagi gesekan di masa depan. Dukungan dari rekan setim seperti Luka Modric dan Toni Kroos juga membantu menenangkan situasi. Dengan selesainya konflik ini, Real Madrid berharap dapat kembali fokus pada perjuangan mereka di La Liga dan Liga Champions. Para penggemar juga lega karena persatuan tim tetap terjaga di tengah persaingan ketat di papan atas klasemen





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Tchouameni Valverde Konflik La Liga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Game Gratis dan Demo Menggemparkan di Steam Akhir Mei 2026Steam dipenuhi game gratis dan demo menarik dari berbagai genre seperti horror, RPG, shooter, dan multiplayer santai. Fenomena ini sering terjadi menjelang Steam Summer Sale. Selain itu, Doma diumumkan sebagai karakter playable di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2.

Read more »

Update Harga BBM SPBU Swasta Terbaru per Akhir Mei 2026, Shell hingga BP-AKRHarga BBM di SPBU swasta (Shell, BP-AKR, Vivo) per akhir Mei 2026 stabil mengikuti penyesuaian awal bulan. Shell V-Power Diesel kini kembali tersedia dengan harga Rp30.890 per liter.

Read more »

Cari Gelandang Baru, Man United Diminta Prioritaskan Gelandang Serba Bisa Ini Ketimbang Anderson Atau TonaliEric Djemba-Djemba menyarankan Manchester United memprioritaskan Federico Valverde sebagai pengganti Casemiro di lini tengah.

Read more »

Dulu Dibilang Sudah Habis, Kini Federico Dimarco Balas Semua Kritik dengan Gelar MVP Serie AFederico Dimarco menjawab kritik pedas dengan membawa Inter juara dan meraih penghargaan MVP Serie A 2025/2026.

Read more »