Aung San Suu Kyi Dipindahkan ke Tahanan Rumah, Keraguan Keluarga dan Mantan Penasihat

Mantan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, dilaporkan dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah. Putranya meragukan kebenaran informasi tersebut tanpa bukti keberadaan ibunya. Kondisi penjara yang buruk dan upaya rezim militer untuk memperbaiki citra juga menjadi sorotan.

Mantan pemimpin Myanmar , Aung San Suu Kyi , dilaporkan telah dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah oleh media pemerintah setempat. Peraih Nobel Perdamaian berusia 80 tahun ini telah ditahan sejak kudeta militer pada tahun 2021 yang menggulingkannya dari kekuasaan.

Sebelumnya, ia diduga ditahan di sebuah penjara militer di Naypyidaw, ibu kota Myanmar. Pemimpin militer, Min Aung Hlaing, menyatakan bahwa hukuman Suu Kyi telah 'diubah sisa waktunya untuk dijalani di tempat tinggal yang telah ditentukan'. Namun, putranya, Kim Aris, mengungkapkan keraguannya terhadap pernyataan tersebut, menekankan bahwa tanpa bukti keberadaan dan kondisi ibunya, informasi pemindahan itu bisa jadi tidak benar. Ia menganggap gambar yang disiarkan oleh media pemerintah sebagai tidak relevan, karena merupakan dokumentasi dari tahun 2022.

Aris menegaskan bahwa ia membutuhkan komunikasi langsung dengan ibunya atau verifikasi independen untuk mempercayai informasi tersebut. Sean Turnell, mantan penasihat ekonomi Aung San Suu Kyi, menyatakan 'sangat berharap' laporan tersebut benar, meskipun ia memiliki 'banyak keraguan'. Turnell sendiri pernah ditahan bersama para pemimpin terpilih Myanmar selama lebih dari setahun setelah kudeta, dan mengalami kondisi penjara yang sangat buruk, yang ia gambarkan 'seperti abad pertengahan'. Ia menyoroti buruknya makanan, perawatan medis, dan kondisi sel yang tidak tahan terhadap perubahan cuaca.

Mengingat usia Suu Kyi yang sudah lanjut, Turnell menekankan bahwa kondisi penjara tersebut 'sangat mengerikan baginya'. Sebelum pengumuman pemindahan, informasi mengenai kesehatan Suu Kyi tidak tersedia, bahkan ada kekhawatiran mengenai keberadaannya. Sejak kudeta, Suu Kyi jarang terlihat di depan publik, dan akses keluarganya serta pengacaranya sangat terbatas. Foto terakhir yang mengonfirmasi keberadaannya adalah saat persidangan pada Mei 2021.

Sejak saat itu, hukuman penjara selama 33 tahun yang dijatuhkan padanya telah beberapa kali dikurangi. Kemunculannya di media pemerintah menunjukkan kemungkinan otoritas militer sedang mempersiapkan perubahan statusnya, termasuk pembebasan sebagian atau penuh. Langkah ini diyakini sebagai upaya pemimpin kudeta, Min Aung Hlaing, untuk mengakhiri pemboikotan internasional terhadap rezimnya. Junta militer telah menyelenggarakan pemilihan umum dengan klaim memulihkan pemerintahan demokratis, meskipun tetap mempertahankan kekuasaan militer.

Turnell menjelaskan bahwa rezim militer Myanmar 'sangat gencar memoles citranya' dan 'berusaha meyakinkan dunia bahwa mereka adalah pemerintahan yang sah'. Laporan mengenai pemindahan Suu Kyi ke tahanan rumah merupakan 'bagian tak terpisahkan' dari upaya tersebut. Aung San Suu Kyi memegang kekuasaan setelah reformasi tahun 2015, mengakhiri puluhan tahun kekuasaan militer di Myanmar. Ia dikenal sebagai aktivis prodemokrasi yang vokal menentang militer, dan pernah ditahan selama lebih dari 15 tahun dengan status tahanan rumah.

Pidato-pidatonya yang menginspirasi dan perlawanannya yang damai membuatnya dikagumi di Myanmar dan seluruh dunia, dan ia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991. Meskipun reputasinya tercoreng karena membela Myanmar atas tuduhan genosida terhadap Muslim Rohingya di Mahkamah Internasional, Turnell menegaskan bahwa kedudukan Suu Kyi di mata rakyat Myanmar tetap 'sangat tinggi'. Ia percaya bahwa karisma dan kedekatan Suu Kyi dengan rakyat Burma bersifat 'spiritual' dan tidak berkurang, dan rakyat Myanmar berharap ia akan dibebaskan





